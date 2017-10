Robert Täht särab Poolas ka uue peatreeneri all

Kohtumistes Będzini, Szczecini ja Kielcega tõi Täht kokku 41 ja Pupart 25 punkti. Eesti koondise peatreener Gheorghe Creţu, kes nüüd särab juba maailma tippude hulka kuuluvas Vene klubis Belgorodis, kergitas Lubini klubi aktsiaid kolme eelneva hooajaga sedavõrd märgatavalt, et Täht saab nimetatud mängudest rääkides kasutada juba väljendit «kohustuslikud võidud». «Siiani peab kõigega rahule jääma – meeskond on hästi mänginud ja ise olen kogu aeg väljakul olnud,» ütleb 24-aastane võrulane, kes valiti viimases mängus kogu kohtumise parimaks.

Poola kuuenda klubi uus peatreener on prantslane Patrick Duflos, kellega kohanemine pole Tähele probleeme valmistanud. «Ta on hästi positiivse suhtumisega inimene, kes ka mängudel pigem toetab kui kritiseerib omasid,» iseloomustab Täht. Ühe meeldejääva momendi on Täht uue juhendajaga siiski juba üle elanud. «Hooaja esimene mäng oli omamoodi. Duflos selgitas prantsuse keeles ja abitreener tõlkis tema jutu poola keelde, sest kõik mängijad – ka leegionärid – mõistavad vähemalt ühte neist keeltest (Pupart mängis näiteks aastaid Prantsusmaal – toim). Mina ainsana vaatasin rumala näoga ringi, sest ei saanud suurt millestki aru,» muigab Täht. Ta nendib, et peab treenerite tiimi vahetumise tõttu nüüd lõpuks poola keele õppimise tõsisemalt käsile võtma.

Tähe sõnul on Creţu ja 51-aastase Duflos’ käekiri erinev. «Esiteks, Creţule meeldis pühendada palju aega noormängijate arendamisele, aga Duflos eelistab tegeleda valmis mängumeestega. Ma ei oska näiteks praegu öelda, millises tehnilises nüansis ma võiksin tema käe all paremaks minna. Muutunud on ka treeningute ülesehitus ja videokoosolekute osakaal. Creţuga vaatasime näiteks kõik pisidetailid vastaste mängust üle, aga Duflos rõhub meie enda mängule.»

Olgugi et Täht peab Creţut vaieldamatult oma karjääri parimaks treeneriks, oskab ta näha head ka uue juhendaja tulemises. «Ma väga loodan, et Creţu jätkab Eesti koondises ja ma saan temaga ka tulevikus koos töötada, aga samas arvan, et vaheldus võib tulla mulle mingis mõttes kasuks. Olin Creţuga mitu aastat järjest sisuliselt kogu aasta ninapidi koos, nüüd tutvun aga ka teistsuguse stiiliga.»

Mullu Poola liigas üheks silmapaistvamaks nurgaründajaks kerkinud Täht otsis kevadel pärast Creţu lahkumist ka ise aktiivselt väljapääsuvõimalusi, ent hoolimata nimekatest kosilastest jäi ikkagi Lubinisse. «Ma ei muretse järgmise aasta pärast, sest minu vastu tundsid huvi ka Euroopa tippklubid. Võimalikud üleminekud jooksid aga kiiresti liiva, kui klubid kuulsid, et minu eest tuleb tasuda kopsakas väljaostusumma.»

Tähe sõnul pole klubi juhtkond huvitaval kombel meeskonna tänavustest eesmärkidest mängijaid veel informeerinud, kuid tema isiklik soov on taas kandadele astuda Euroopa tippmeeskondadele, kelle hulka Poola tipud kahtlemata kuuluvad. «Ma ütleksin, et meeskonna tuumik on tasemelt umbes sama nagu eelmisel hooajal. Isiklikus plaanis tunnen just vaimselt, et olen tugevamaks saanud. Esimesel aastal lükati mind tundmatus kohas vette ja teisel aastal alles kohanesin sellise rolli ja tasemega, pannes endale liiga palju pingeid peale. Nüüd oskan kõike juba rahulikumalt võtta,» lisab Täht.