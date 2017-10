Hambaarst viis Islandi MMile. Jääaeg tuleb!

Arvud reedavad kogu tõe Islandi saavutuse ajaloolise vägevusest: seni kuulus pisima rahvaarvuga MMil osaleja au 2006. aastast Trinidadile ja Tobagole, kus on aga «koguni­­» 1,3 miljonit elanikku. Alla kahemiljonilistest rahvastest on peale nende sama suutnud vaid Põhja-Iirimaa (1958) ja Kuveit (1982).

Kogu Island hullus, kui üleeile õhtul MM-pääse taskusse pisteti. Viikingite maal armastatud huumorisait säutsus: «Jääaeg tuleb!», ja ennustas, et järgmisel suvel juubeldatakse juba ilmameistritena. Statistikud rehkendasid nobedalt välja: Venemaal peetaval MM-finaalturniiril esindab mängijatena kodukantsi 0,1 protsenti Islandi 22–34-aastastest meestest.

Raamatu «Sport Islandil: Kuidas väikerahvad jõuavad rahvusvahelise eduni­» autor Vidar Halldorsson kirjutas: «Geenidega pole siin mingit pistmist. Kõik on tänu kultuurile, organisatsioonile ja tohutule vaimujõule.» Ajakirjanduses kasutati ka väljendit «kuldne põlvkond­», ent eelkõige rõhutati meeskonna ühtsust nii tasemelt kui ka häälestuselt, samuti kindla liidri (Gylfi Sigurdsson) olemasolu.

Suurt tunnustust ja siirast imetlust tuli ka mujalt. «See väike Island on üks pagana võimas võistkond. Kaotasime neile vaid 1:2, mis tundub triumfina,» ironiseeris Inglismaa legend Gary Lineker.

Kosovo alagrupi viimases mängus 2:0 alistatud, ilutulestik koduse Reykjaviki staadionil taevasse lendamas ja fännide juba üle ilma tuntud «Huh-huh»-hüüded kõlamas, lausus Islandi meeskonna peatreener Heimir Hallgrimsson: «Ma ei tea, mida öelda. Tõeliselt veider tunne. Pele, Maradona, Aron Einar Gunnarsson.­­» Nii pani ta oma meeskonna kapteni ja raudse keskväljasõduri ühte ritta kõigi aegade vutituusadega.

Nagu on pöörane terve Islandi jalgpalli edulugu, ei saa sugugi tavaliseks pidada ka Hallgrimssoni enda rolli. Veel EMil jagas ta pealikuvastutust rootslase Lars Lagerbäckiga, kes aga läks seejärel Norra koondise etteotsa. Nüüd on Hallgrimsson üksinda peatreener, kuid leiab vabal ajal võimalusi töötada ka hambaarstina.

«Pärast triumfi EMil arvasin tõsimeeli, et selle seltskonna uueks eneseületuseks motiveerimine saab olema tõeliselt keeruline väljakutse. Teadsin, et esimene õlu pärast pidu pole kunagi parim. Seda enam, et meil oli eelmisel suvel Prantsusmaal tõeliselt vägev pidu ja et MMi valikgrupi loos ei tundunud just kõige armulisem,» rääkis Hallgrimsson värvikalt. «Aga eksisin rängalt. Neid kutte polnud vaja üldse motiveerida. Nüüd saan öelda, et me ei ole oma teel lõppjaamas, vaid alles vahepeatuses.»

Tõepoolest: miks mitte, kui arvestada, et valikgrupis jäeti selja taha Horvaatia, Ukraina, Türgi ja Soome. Detsembri esimesel päeval saab Island Moskvas toimuval loosimisel teada kolm vastast, kelle vastu teekond finaalturniiri alagrupis jätkub.

Kuigi palju ei puudunud, et Süüria astunuks eile sammu «Islandi tegemise» poole. Aasia tsooni otsustavas play-off’is hirmutati kõvasti Austraaliat ning langeti alles lisaajal 1:2. Vahetult enne lõpuvilet tabas arvulises vähemuses mänginud Süüria posti. Austraalia mõlemad väravad lõi 37-aastane Tim Cahill.

