Ralliguru: Ott Tänak läheb hoopis Toyotasse…

«Infole lähedal seisva allika sõnul on Toyota ja Tänaku vahel leping sõlmitud,» teatas Clark Twitteris.

Tasub meenutada, et Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen on korduvalt Postimehele kinnitanud, et Tänak on nende vaateväljas, ja ei välistanud eestlase palkamist ka möödunud nädalavahetusel Kataloonias antud intervjuus: «Me alles mõtleme, kas meie eesmärk on järgmisel hooajal võidelda kõigi kolme autoga meeskondlikule MM-tiitlile, ja see otsus peaks sündima juba peagi. Tahan rivistuse välja kuulutada enne Walesi rallit.»

Pole mingi saladus, et Mäkinen on Tänaku ande suur austaja, näiteks pärineb neljakordse eksmaailmameistri suust lause: «Ott on oma taset pööraselt tõstnud, olles hooaja teisel poolajal kõige parem sõitja.» Kui Toyota praegust esisõitjat Jari-Matti Latvalat Tänaku võimaliku palkamise teemal pinniti, vastas soomlane: «Kuulujutte on ju olnud, et Tänak liitub Toyotaga, teised väidavad, et ta jääb paigale M-Sporti. Nii et ma ei teagi, milline praegu seis on.»

Seega vihjeid Toyota kasuks leidub. Aga M-Sporti kasuks samuti. Näiteks kaks nädalat tagasi andis Tänak intervjuu autosporti kajastavale portaalile motorsport.com, kus kiitis oma praegust tööandjat. «Tuleb ringi vaadata ja otsustada, kus on parim šanss MM-tiitlile sõita. Valik peab olema nutikas. Praegu tundub, et meil on väga hea auto. Ilmselt on Ford praegu kõige neutraalsem – see tähendab, et temaga saab sõita kiiresti kõikidel rallidel. Mõni konkurent on kiire ühel, teine teisel rallil, kuid keegi pole näidanud meiega võrreldavat stabiilsust. See annab tulevikuks lootust. Tahan tiitli nimel võidelda,» rääkis Tänak.

Walesi ralli sõidetakse 26.–29. oktoobrini. Selle alguseks peaks selgus majas olema.