Saarepuu jätkuvast tülist: suusaliit üritab igal võimalikul hetkel tippsporti lõhkuda

Team Haanja peab suusaliidu ettevalmistatud lepingut arusaamatuks ning süüdistab liitu toetusraha kinnihoidmises. Suusaliit seevastu kinnitab, et leping on nendesamade sportlastega läbi arutatud kompromissi tulemus.

«Olin teadlik, et kui 8. oktoobriks lepingul allkirju pole, võib suusaliit sellise otsuse teha,» sõnas Team Haanja peatreener Anti Saarepuu Postimehele. «Meie plaane see siiski ei muuda – teeme trenni täpselt samamoodi edasi ja üritame tulemustega tõestada, et väärime kohta olümpial.»

Juba eelmisel aastal ähvardas alaliit lepingu sõlmimisest keelduvaid sportlasi MK-etappidele mitte lubada. Siiski tehti sportlastele erand ning nad pääsesid võistlema. Tüli jätkus suvel, kui Team Haanja soovis lepingusse parandusi teha, kuid suusaliit ja EOK polnud sellega nõus. Nüüd ei tahagi Team Haanja lepingut ise allkirjastada, mis omakorda viis selleni, et praeguse seisuga Saarepuu hoolealused MK-etappidel osaleda ei saa.

Saarepuu sõnul leidub küllaga FISi madalama kategooria võistlusi, kus Team Haanja liikmed tohivad ka edaspidi kaasa teha. Näiteks hooaega alustatakse novembri keskel traditsiooniliselt Olose esimese lume võistlusel, kus suusaliidul pole võimalik kellelegi kätt ette panna.

Team Haanjat esindab tülis suusaliiduga juba viimased poolteist kuud vandeadvokaat Erki Kergandberg, kes selgitas ERRile, et suusatajate ja suusaliidu vahel on erimeelsused seotud suusatajate rahastamisega Eesti Olümpiakomitee (EOK) ehk riigi poolt, mis on seatud sõltuvusse suusaliidu koostatud lepingu sõlmimisest.

«Mina ega sportlased pole selle aja jooksul enam alaliiduga suhelnud. Me pole juriidilistes küsimustes lihtsalt piisavalt pädevad, las see töö jääb advokaadile,» lisas Saarepuu.

Kergandbergi kinnitusel on nimetatud sportlastel juba 2014. aasta kevadest alaliiduga sõlmitud toetuslepingud, mis kehtivad kuni 2018. aasta Pyeongchangi olümpiani, ja neid lepinguid ei ole tühistatud. Toetuslepingud on otseselt seotud olümpiamängudeks ettevalmistamisega.

Praegu pääseks Pyeongchangi olümpiale kolm Eesti mees- ja kaks naissuusatajat. Täpseid kriteeriume, mille põhjal Lõuna-Koreasse sõitjad välja selgitatakse, pole suusaliit veel nimetanud, ent Saarepuu loodab, et valikut tehes lähtutakse ikkagi sportlikust printsiibist.

«Seda on igal momendil näha, kuidas suusaliit üritab tippsporti lõhkuda. Loodetavasti näeb ka ajakirjandus eelolevate võistlustega, milliseid Eesti suusatajaid oleks mõtet olümpiale lasta,» ütles endine tippsprinter.

KAST

Kes kuuluvad Team Haanjasse?

Aivar Rehemaa, Algo Kärp, Alvar Johannes Alev, Marko Kilp, Raido Ränkel, Andreas Veerpalu, Anette Veerpalu, Kaarel Kasper Kõrge, Karel Tammjärv ja Karl Erik Rabakukk. Treenerid on Anti Saarepuu ja Andrus Veerpalu ning füsioterapeut Kaire Leibak.