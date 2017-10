Tartu võõrustab hea tagaliiniga türklasi

Tartu juhtis nädal aega tagasi avamängu parimal juhul 13 punktiga, ent lasi teisel poolajal oma lihtsate eksimuste ja rumalate pallikaotuste tõttu mängu käest. «Türklased muutsid oma kaitse teisel poolajal aktiivsemaks, aga pigem olime ikkagi ise oma kehvades lahendustes süüdi,» arvab Tartu mängujuht Tanel Sokk.

Kui Eesti korvpallisõpradele on vastasmeeskonnast kõige paremini tuttav ekskalevlane Vlad Moldoveanu, siis Soku sõnul tuleb enim tähelepanu pöörata külaliste kahele tagamehele, kes viskasid avamängus kokku 40 punkti. «Peame esmajärgus Bracey Wrighti ja Erving Walkeriga toime tulema. Nende rünnakute põhiraskus paikneb seal,» hindab 32-aastane Sokk.

Nii Soku kui ka Janar Taltsi arvates on veel vara öelda, milleks Tartu tänavune koosseis võimeline võiks olla. «Oleme ainult ühe ametliku mängu pidanud, aga sats on iseenesest äge!» ütleb Talts. «Mina olen oma 34 eluaastaga tänavu eriti vana mees, sest isegi kõik leegionärid on ju alles noored mehed. Mingit probleemi mul selles osas aga pole, saan nii (Vytenis) Cižauskase, (Carl) Engströmi kui (Steven) Cookiga hästi läbi. Nad on mõnusad kujud ja teevad väljakul kõvasti tööd.» Ka Sokk on kolmikuga rahul. «Ma arvan, et meil on leegionäridega sel hooajal hästi läinud, kuigi lõplik tõde selgub muidugi aja kuludes,» ütleb ta.

Taltsi hinnangul tunneb meeskond puudust nii Kent-Kaarel Venest kui ka Kristjan Meistrist, kes on praegu vigastusega audis. «Kent ja Kristjan pole küll võib-olla meie suuremad punktikütid, aga nendega suudaksime kogu mängu tempot üleval hoida. Hetkel on meeskond natukene hõre ja energiat napib,» möönab Talts.

Avamängus kasutas meeskonna peatreener Priit Vene üheksat mängijat, teiste hulgas said märgatavalt mänguaega ka kolm noort: Hendrik Eelmäe (16), Märt Rosenthal (18) ja Heivo Parrol (20). Tõsi, kätt valgeks neist keegi ei saanud. «Ma arvan, et läheb paar kuud aega ja siis annavad ka noored meie mängule oluliselt juurde. Potentsiaali meie võistkonnal peaks olema küll,» lisab Sokk.

Meeskond, kes kahe mängu kokkuvõttes peale jääb, läheb põhiturniiril kolmeliikmelisse alagruppi, kuhu kuulub kosovlaste Prishtina ja paari Stara Zagora Beroe (Bulgaaria) – Mons-Hainaut (Belgia) võitjaga.