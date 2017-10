IT-firmad näitasid ulmetehnikat

Uued väljakutsed

Põhiline mure Soomest Kreekani on endiselt odavate sigarettide üle piiri vedamisega, ütles maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhataja Urmas Koidu. Kuid mitte ainult. Nagu kurikaelad muutuvad üha leidlikumaks, tuleb ka tollitöötajail end üha enam koolitada, et avastada narkootikumide või lõhkeainete loomise lähteaineid.

Koidu rääkis, et üks eluline näide toodi Slovakkiast, kuhu veetakse Ukrainast iga päev rongiga metallimaaki, kuid puudub tehnoloogia, et tuvastada, kas midagi võib olla peidetud maagi sisse. «Seminaril otsimegi vastuseid küsimustele, millised on need tehnoloogilised uuendused, mida saame arvestada,» lisas ta.

Tehnoloogiafirmade messil ringi vaadates oli esialgu raske aru saada, milleks kõiki neid seadmeid ja vidinaid toodetakse. Süvenedes avanes aga ulmeline maailm, mille olemasolust ei ole enamik meist teadlik.

Firma Thermo Fisher Scientific turundusjuht Christopher Calam tutvustas näiteks laser­skannereid, millega saab tuvastada tuhandeid aineid mõne sekundiga. Ta võttis kätte pakikese kahtlast valget pulbrit, et kontrollida, kas see on kokaiin. Masin vastas mõne sekundi jooksul, et see on hoopis söögisooda. Mõelge, et kui sellise pakikesega reisija peetakse sadamas päevade viisi kinni, kuni laborist saabub vastus pulbri kohta.

Mobiilset turvakontrollibussi saabusid sakslased Hartmanni firmast esitlema otse maailma esmaesitluselt Abu Dhabi messilt. Märtsis välja mõeldud buss sobib kiireteks väljakutseteks üritustele. Ehkki suurem osa maailmast pole sellest sõidukist veel midagi kuulnud, on mitmed prototüübiga tutvunud kliendid bussi juba ette ära tellinud.

Tohutu ajavõit

Firma Adani regioonijuht Maksim Nikolajev tõdes, et kuna Valgevenel on tehnoloogilises mõttes ajast maha jäänud riigi maine, on nende soov tõestada, et see pole nii. IT-lahenduste poolest on riik juba aastaid olnud maailma tähelepanu keskpunktis ning Adanis loodud röntgentehnoloogial põhinev kogu keha skanner on seadeldis, millele ülejäänud maailmal pole just palju vastu panna. «Oleme oma tööd müünud enam kui 70 riiki,» kinnitas ta.

Kui näiteks lennujaamas tekib kahtlus, et reisija on riiki toomiseks neelanud alla narkootikumide pakikesi, tuli ta seni saata haiglasse. Kulub päevi, et tema kuritegu kindlaks teha. Valgevenelaste seade suudab kuvada aga kõigest seitsme sekundiga kõik esemed, mis asuvad kehast väljaspool, kui ka need, mis asuvad keha sees. Skanner on toodetud Valgevene ja Euroopa komponentidest.