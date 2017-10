Linnapeakandidaadid lubasid väitluses suuremat, jõukamat ja tegusamat ülikoolilinna

Tuntud raadiomees Madis Ligi ütles, et tema elus pole veel ette tulnud, et saate tegemisel on ruumis turvamees. Vaid korra, kui peaminister Mart Laar oli saatesse tulemas, käis turvamees enne stuudio üle, kuid saate ajal polnud teda vaja. Nüüd oli teisiti.

Tartu Postimees ja Kuku raadio olid väitlema kutsunud viie Tartus kandideeriva erakonna ning kahe valimisliidu linnapeakandidaadid.

Teise väitlusjuhi, Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba sõnul jäid nimekirjadest kutseta kaks: kolme kandidaadiga Vasakpartei, mis pole linnapeakandidaati välja hõiganud, ning valimisliit Südamega Tartu, mis on oma linnapeakandidaadina esitlenud sageli tänavail räuskavat elukunstnikku Erkki Hüva. «Nii olidki esinemiskohad ja mikrofonid valmis pandud seitsmele inimesele ning sellest arvust otsustasime debati asjalikkuse huvides kinni pidada,» selgitas Raba.

Kuid pisut enne väitluse kavandatud algust saabus kontserdimajja Südamega Tartu üks aktiviste Meelis Kaldalu ning asus valmispandud debatilaudade taga kohta valima.

Et valimisliidu Südamega Tartu üks peamisi aktiviste Meelis Kaldalu poetas enne debati algust esinejate alale kahtlase punase koti, pidi turvamees enne ürituse ametlikku algust kõik lauaalused ükshaaval üle kontrollima. Samal ajal nägi Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba vaeva, veenmaks Kaldalu mikrofoni juurest lahkuma. / Kristjan Teedema

Saatejuhtide, ega ka turvamehe püüded veenda Kaldalu kõrvale astuma ei kandnud esialgu vilja. Ei mõjunud ka samasisulised hõiked publiku seast. Alles siis, kui püünele pürgija sai voli üle saali teatada, et tema nimekirjale on tähtsad Tartu pargid ning nende hinnangul võivad valimised osutuda õigustühiseks, sai väitlus alata.

Otsa tegi lahti IRLi kandidaat Aivar Riisalu, öeldes, et nende eesmärk on Tartu taas suureks teha, tartlased on mures mugavustsooni vajuva provintsilinna pärast.

Vastandusi ja suskamisi mahtus õhtusse mitmeid. Kui reformierakondlasest linnapea ja linnapeakandidaat Urmas Klaas võttis üles Keskparki kultuurikeskuse rajamise, siis EKRE esindaja Indrek Särg rõhutas, et plekist, klaasist ja betoonist hoonekobakad, mida seni on kesklinna rajatud, ei sobi sellesse piirkonda sugugi.

Senises volikogus IRLi esindav, uude aga valimisliidu Tartu Heaks kandidaadina pürgiv Jüri Kõre nentis ent, et vanad mõisapargidki on liigirikkamad kui Tartu kesklinna pargid, mida nüüd on plaanis täis ehitada. Tema meelest on liiga vähe arutatud alternatiive ja kultuurilinnak passiks hästi pigem Liivi-Veski kvartalisse, kus on ka ruumi. Selle mõtte peale tuli väitluse esimene aplaus.

Kui valimisliidu Tartu Eest linnapeakandidaat Hannes Klaas pidas sütitava sõnavõtu, kuidas Raadile rajatav multihall oleks Tartu tulevase edu võti, võttis sellest tuld Riisalu, kinnitades Saku suurahalli endise omanikuna, et võitleb kõikide vahenditega, et sellist rumalust Tartusse ei sünniks: «See on pankrotikurss. Mõistust peab olema linnavõimu juurde mineval inimesel nii palju, et ta oskaks arvutada. Arvutamine ja lugemine on elus jube tähtis. Kirjutada võib, aga ei pea.»

Vaidlust ei olnud kandidaatide vahel selle üle, et Tartu positsiooni Eestis peab parandama ja nagu Keskerakonna kandidaat Aadu Must tõdes: «Tartut on Eesti hüvanguks häbematult vähe kasutatud, seda eriti sääl, kus on vaja teadmisi ja tarkust.»

Üle poolteise tunni kestnud väitluse kokkuvõtet saab tänasest vaadata Tartu Postimehe veebilehel ja kuulata pärastlõunal lühendatud variandis Kuku raadiost.

Muu hulgas saab nii teada, kes linnapeakandidaatidest oleks valmis tööle hakkama kopajuhina, et kaevata valmis laevatee Pärnusse, mida oleks Tartul võita uuest tselluloositehasest ja kuidas tasuta ühistransport võiks linnaelu edenemisele kaasa aidata.