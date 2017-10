Pannkook vähese vaevaga

Kord sõin Viinis suppi, mille leeme sees hõljusid pannkoogiribad. Umbes nii nagu meil nuudlid või klimbid.

See polnud sugugi kohaliku koka veidrus, vaid lõunasakslaste pannkoogisupp, flädlesuppe. Selle iseäraliku keeduse retsept on leidnud koha ka toidublogija ja köögitoimetaja Ragne Värgi uue raamatu «Pannkoogisahver ehk jalutuskäik mummulisse pannkoogimaailma» lehekülgedel, kus autor seikleb maailmas, mis on palju kirevam, kui arvata oskaks.

«Mulle meeldivad igasugused pannkoogid,» nendib Ragne. Kõigepealt muidugi need pisikesed, pontsakad ja pisut kõrbenud servadega lusikapannkoogid, mida lapsepõlvekodus küpsetati ja koos suhkrupuiste või koduse kreegimoosiga söödi. Kui keldririiulile oli jäänud ploomikompotti, võeti teinekord juurde ka seda. Või siis need rõõsast piimast ülepannikoogid, mille meisterdamise seansse tehti maakodus koos vanavanematega ega hoolitud sellest, kas on hommik, lõuna, õhtu või hoopis pärastlõunane rannast tulemise aeg – rohke moosiga pannkoogid sobisid alati. Ja need mummud: terve põlvkond lapsi mäletab punaseid valgete mummudega serviise ja täpilisi köögirätte, mis lausa kutsuvad pannkooke küpsetama.

Ahjupannkook on harjumuspärasele pannkoogile suurepärane vaheldus just valmistamise mugavuse pärast.

Toidublogija ja köögitoimetaja Ragne Värk. / Ragne Värk

Aga toidublogija on ära proovinud ka hulga eri maade pannukaid, nagu ta pannkoogilisi samuti kutsub – nimelt on pannkoogid tema pühapäevahommikune traditsioon ja sestap neid nii raamatusse palju erisuguseid koguneski. On tervislikumaid, argipäevasemaid, rahvusköökidest inspireeritud ja lastele mõeldud variante. Erilisi on ka, küll valge šokolaadiga pannkooke, tšiiaseemne pannukaid, pannkoogilasanjet, täidisega pannipirukaid... Kirjastus pidi autorile lausa lehekülgi juurde andma, et ükski äraproovituist ja parimatest ei peaks jääma sahtlipõhja uut tähetundi ootama.

Ideed Hiinast ja keisrilt

Nende seast tõstab Ragne ühe oma lemmikuna esile hiinapärased rohelise sibula pannkoogid, mille paksu tainasse on segatud rohelist sibulat. Need küpsetatakse pannil valmis, lõigatakse lahti ja pakutakse mõne aasiapärase lisandi, näiteks sojakastmega. Põnevamate-eksootilisemate klassi kuuluvad ka jaapanlaste okonomiyakiʼd, mis sarnanevad tervislikumat laadi pitsapõhjaga. Selle pannkoogi üks kohustuslikke komponente on kapsas, kuid sõltuvalt valmistamisviisist võib tainasse segada ja katteks peale kuhjata muud meelepärast kraami. Jaapanlastele meeldivad sealiharibad, krevetid, kaheksajalad, šiitake seened, sojakaste, majonees, kalahelbed.

Austria rebitud pannkooki kaiserschmarrnʼi Ragne aga lausa jumaldab. See kunagise Austria-Ungari keisri Franz Joseph I kokkade looming praetakse ühe suure pannkoogina ja tükeldatakse küpsemise ajal pannilabidaga väiksemaks. «Kohev ja saiane pannkook, mis sisaldab rosinaid, mandlilaaste ja muud head,» kirjeldab ta. Keisri stiilis pannkoogile võib iga sööja veel vabalt maitse järgi peale panna kondenspiima, vanillipudingut või -kastet, jäätist, moosi, tuhksuhkrut.

Üldse on naine maias täiendama magusaid pannkooke rohkemate lisanditega kui muidu tavaks, kõige lihtsamast kodukeedisest erilisema soolakaramellikastme, kohvisiirupi või šokolaadikreemijäätiseni. Sinna vahele mahuvad mesi ja/või värsked marjad, vahukoor... «Mida rohkem, seda uhkem ja küll küllale liiga ei tee,» kõlab toidublogija deviis. Kellele ei meeldi, ei pea mõistagi neid kõiki korraga kasutama. Soolase pannkoogi puhul sõltub näiteks selle loomusest, mida kooslusesse sobitada. Täidiseks eelistab Ragne panna kana või seeni, kõrvale pakkuda soolalõhet, peekonit või vinnutatud sinki. Vene pliinide kaaslastena on kalamari, sibul ja paks hapukoor sissetöötatud klassika.