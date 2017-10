Põhja-Koreas saab usaldada vaid iseennast

Põhja-Koreasse reisitakse ainult reisibüroo vahendusel. Bürokraatiaks kulub minimaalselt kolm nädalat. Mõne firma kodulehel räägitakse koguni kahest kuust. Õigupoolest ei ole turistil vahet, milline «vaba maailma» reisifirmadest detailide poole korda ajab. Kohapeal võõrustavad külalisi ikka ja ainult Põhja-Korea riiklikult heakskiidetud giidid.

Meie eest kandsid reisi vältel hoolt napisõnaline ja tõre Yaling ning soojem, sõbralikum Yesu. Vanuse poolest mõlemad alla 25-aastased ja tausta poolest selges siseringis. Kuigi Põhja-Korea eluolu suhtes hästi informeeritud, jäid neiud üldsilmaringi küsimustes kitsikusse.

Kohale jõudes võttis sõit tagasihoidlikult Pyongyangi lennuväljalt kesklinna umbes 20 minutit. Viiekordsete tellismajade kõrval betoonist kõnniteel mängisid lapsed keksu. Autosid oli vähevõitu. Pyongyang mõjus oma liialdatud suuruses Pariisi võidukaare koopia ja kõrghoonetega võimsalt. Kuulus ju Põhja-Korea kunagi arengu mõistes maailma esiliigasse. Filmida ja pildistada lubati pealinnas kõike, välja arvatud relvastatud sõjaväelasi.

Vähem kui tund aega pärast maandumist leidsime end hiigelmõõtmetes liidrite Kim Il-sŏngi ja Kim Chŏng-ili kuju ees. Aupaklik kummardus pronkskujude ees on osa kohustuslikust etendusest. Käsikirja eiramine lõppeb sanktsioonidega. Halvimal juhul satuvad jamasse nii turist, tema eest vastutavad giidid kui ka giidide pered. Enne etteastet haarasime lähedal asuvast kioskist kaasa poolkohustusliku 3 USA dollarit maksnud lillekimbu. Närtsivad õiekesed rääkisid, et sama kimpu on kujudele viidud rohkem kui ühel korral.

Järgmine päev jätkus ekskursioonide lainel. Käisime hiigelsuures moodsas hoones sõjamuuseumis, kus olid väljapanekud pool sajandit tagasi tapatalguteks kasutatud masinapargist ja vangistatud USA sõjalaevast US Pueblo. See kõik võttis omamoodi ahhetama, kuid kurvastama ka selle üle, et kogu ilu loomise aur on kulutatud viha, vaenu ja sõja ülistamisele.

Pärast seda istusime tagasi minibussi, et jõesaare hotelli 360 kraadi pöörlevas taevarestoranis lõunat süüa. Kohale jõudes selgus peatselt, et kõlava nimega reklaamitud söögikoht oli pöörlemise elektri või vajalike varuosade puudumise tõttu õige ammu lõpetanud. Samas avanes 47. korruselt linnapanoraamile kaunis vaade. Ümberringi laiusid välimuse poolest tublisse keskmisesse kuuluvad pilvelõhkujad. Pidevate elektrikatkestustega riigis, kus raadiot kuulatakse ja telerit vaadatakse sageli autoaku abiga, võttis pilt aga veidi kõhedaks.

Sõjaväemuuseumis alanud propaganda programm jätkus sünnitushaiglas. Näidati 80. aastate tehnikat, emadest eraldatud pampudeks mähitud vastsündinuid ning kiideti kohalikku tervisesüsteemi. Väidetavalt on liidri armust Põhja-Koreas terveks ravitud ka käputäis mujal lootusetuks juhtumiks tembeldatud haigeid välismaalasi.

Põikasime läbi ka kõigi turistide programmis sisalduvast Laste Paleest. Arhitektuurilt meenutas hoone ooperimaja. Vantsisime flöödimängu klassist iluvõimlejate juurde. Kõndisime maadlejatest maletajateni. Illusioon hiigelkõrgete lagede, marmorsammaste ning lühtritega maja telgitagustest selgus WCs: kuuest kabiinist ja kraanikausist olid töökorras kaks. Külma vett kraanist peaaegu ei tulnud.

Noore pioneeri innukas jutt ujumismeeskonna saavutustest ülemaailmsel spordiareenil sattus aina enam kahtluse alla. «Kas basseini ka näha saame?» uurisin tütarlapselt. Ebalev kehakeel rääkis paraku iseenda eest. «Ujula praegu ei tööta.» Lisaküsimused selle kohta, millal see viimati töötas ning millal uuesti avatakse, jäid mõistagi vastuseta.