Seakõrva Ordu õpetab elama

Rapla maakonnas asuv Kehtna alevik on teada-tuntud eesrindliku seakasvatus- ja tõuaretuskeskusena, sellest ka viis aastat tegutsenud vanameeste klubi Seakõrva Ordu pisut ekstsentriline nimi. Ühel kenal oktoobripäeval palusime ordu kolmel aktiivsel liikmel võõrustada Arterit, et kõnelda elust enesest. Kellelt siis veel kui mitte neilt, 80 aasta ringis ilmas elanud härradelt, kel kadestamisväärne elukogemus varnast võtta, küsida, kuidas peaksid noored toimima. Istume kohaliku klubi saali kaetud kohvilaua taga, maitseme kooki ja küpsist ning arutame selle üle, mis on elus ja lähisuhtes tähtis.

Kuidas elukaaslane ära tunda

Ants Siitan (abielus üle poole sajandi, kaks last, üks lapselaps): See on juhuse mäng. Meil sai naisega just septembris 55 aastat täis, nii et nurgad on mul kõik maha nühitud, need olid vanasti teravad.

Teineteist peab usaldama. Kui see ära kaob, no siis on asi mokas.

Olin Viljandimaal Abja-Paluojas teemeister ja peeti 1. mai pidu, päike paistis ja kultuurimajas oli RAMi kontsert. Vaatasin, et seal on üks sihukene kena õhulise kleidiga, minu arust väga kena tüdruk, mul jäi silm peale. Olen jutukas inimene, üldjuhul saan kõigiga jutu peale, kes vastu räägib. Rääkisimegi, et võib-olla näeme kuskil kunagi veel. Ta oli endises mõisas tegutsenud lastekodus kasvataja, lõpetanud Tallinnas pisi-peda (pedagoogiline kool – toim). Kohtusime veel siin ja seal, paar korda mõnel peol, käisin teda seal mõisaski vaatamas. Kolm tüdrukut elas kolmetoalises korteris, igaühel omaette tuba.

Olen Kaalude tähtkujust, aga ega ma kaalunud midagi – otsustasin ära, et septembris abiellume. Ettepanek võeti vastu. Maist septembrini pole just pikk aeg, ja ausalt öeldes olen kõik elu muutvad otsused teinud mitte kaaludes, vaid järsult.

Minul oli kaks kohvrit asju, abikaasal oli kodust kaasa võtta diivanvoodi ja esialgu elasimegi seal mõisas tema toas. Tema oli siis 22 ja mina sain 25, me polnud enam lapsed.

Jaan Murd (abielus üle poole sajandi, neli last, seitse lapselast, neli lapselapselast): Sain tulevase abikaasaga ühel tudengite peol kokku. Mina olen Kaljukits, teistmoodi olemisega vend, silmasin koridoris üht tüdrukut, läksin juurde ja saime tuttavaks. Sai juttu räägitud ja nii oligi, et tutvus enne abiellumist kestis poolteist aastat. 1962. aasta 24. märtsil abiellusime, nüüd on juba 55 ja pool aastat täis.

Tollal oli pärast ülikooli tööle suunamine ja mind suunati Rapla rajooni haridusosakonna käsutusse, aga kuna üks koolivend tahtis Raplasse luua võrkpallimeeskonda, siis ütlesingi jah-sõna. Pealegi vajati Kehtnas matemaatikaõpetajat ja meile anti kahetoaline korter. Mööbliks oli esialgu kušett, riidekapp ja üks väike riiul.

Esimene laps sündis sama aasta detsembris, mind võeti sõjaväkke, aga kui naasin, töötasin koolis edasi. Nüüd on mul kolm tütart ja poeg, lapselapsi seitse – kõik on poisid – ja lapselapselapsi juba neli, kolm poissi ja üks tüdruk.