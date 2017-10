Suur küsitlus: Postimehe kolumnistid hindavad valimiskampaaniat

Jaak Jõerüüt / Liis Treimann / Postimees

Jaak Jõerüüt: kraadiklaas riigikogu valimisteks

Seda valimiskampaaniat iseloomustab närvilisus. Nagu kahtlustaksid kõik, nii kandidaadid kui valijad, et kusagil varitseb neid kiskjana mingi muudatus, isegi põhimõtteline. Mõned kardavad seda kiskjat ja mõned ihkavad temaga ometi kord kohtuda, aga keegi ei tea, mis tegelikult juhtub ja kellele see lõpuks hea on. «Demokraatia on ohtlik,» mõtlevad endamisi kõige närvilisemad, «tont teab, kuidas seda seekord õnnestub taltsutada!»

Üldine närvilisus haaras kaasa ka presidendi, kes ületas oma ameti lubatavuspiiri, kutsudes riigipea toolilt üles ühte parlamendierakonda valimistel ignoreerima. Iseasi on, kas see üleskutse EKRE-le hoopis kasu ei toonud, bumerangiefekti abil. Korduv on aga see, et helded lubajad pakuvad välja ka riigi tasandi ideid ja projekte, mille realiseerimiseks kohalikest volikogudest väheks jääb.

Kõikidel valimistel Eestis on alati kaalul valik ida ja lääne vahel, nii on ja nii jääb. Kohalike valimiste tulemus on ka kraadiklaas järgmisteks parlamendivalimisteks, nendeks, kus riigi ja rahva kurss tegelikult määratakse. Tulemus mõjub nii inimeste teadvusele kui ka alateadvusele ja mõjutab muidugi erakondade edasist käitumist. 2019. aasta kevad on poliitilises mõttes väga lähedal.

Otseselt tähendab ida-lääne valik praegustel valimistel näiteks valimist korruptsiooniga seotud poliitjõudude ja üksikute kandidaatide poolt või vastu.

Mul on ka konkreetseid soove. Esiteks tuleks lõpetada tobe olukord seoses valimisreklaami piirangutega, mis on arhailiselt koomilised e-riigis, kus sotsiaalmeedia on niikuinii pungil igasugust reklaami, nii erakondlikku kui ka isiklikku; ja ma vean kihla, et see pilt püsib kuni valimispäeva viimse minutini. Viienda põlve tallinlasena aga tahan, et pealinna valitsejad lõpuks juba vahetuksid. Vahetus ei garanteeri paradiisi, aga pikk ainuvõim stagneerib võimukandjaid igal juhul. Praegune Tallinn on nutune nähtus võrreldes sellega, mis ta võiks olla pärast veerand sajandit iseotsustamist.

--------------------------------------------------------------------

Kolumnist Ivan Makarov. / Erik Prozes

Ivan Makarov: silmitsi Vene võimumudeliga

Seekordne valimiskampaania on erakordselt kuri. Konkurendid süüdistavad üksteist võidu natsismis, mis on absurdne, eriti kui ühes «natsipotis» hauduvad konservatiivid, liberaalid, sotsid jne. Erakonnad ja kandidaadid tulid lagedale suurpoliitiliste loosungitega, mis oleksid isegi riigikogu valimistel ülepingutatud. Vahel tundub, et ei valita mitte kohalike omavalitsuste esindajaid, vaid mitme omavahel vaenujalal oleva vürstiriigi ladvikut, kes võitlevad igaüks oma haridussüsteemi, keelekorra ja armee nimel.

Eesti tervet mõistust, sise- ja isegi välispoliitikat on aastaid nõrgestanud vabariigi Reformierakonna põhise valitsuse ja keskerakondliku Tallinna linnavõimu vastasseis, ja kui vahel tundus, et hullemaks enam minna ei saagi, siis nüüd võib optimistlikult öelda, et saab küll. Reformierakond on surutud opositsiooni ja valitsuses mängib esimest viiulit Keskerakond. Kui ta jääb ainuisikuliselt võimutsema ka all-linnas, siis oleme silmitsi Venemaa mudeliga, kus Ühtne Venemaa valitseb kõikjal. Ja koostööleping Putini parteiga, mida ei taheta tühistada, laieneb kogu Eestile. Ega Mihhail Lotman asjata nimetanud Keskerakonda jätkuvaks ohuks Eesti iseseisvusele.