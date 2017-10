Kõigepealt olid kulp, piip ja viisud

Aga kunagi kulus kümneid aastaid, et üldse täituks ühe noormehe unistus: luua oma rahvale muuseum, et seal saaks näidata, mismoodi meie esivanemad on riides käinud, milliseid tööriistu ja käsitöövahendeid valmistanud ning millega sööki-jooki lauale kandnud. See noormees oli Oskar Kallas.

Aga esmalt tuli need asjad kokku korjata, hoiule võtta ja seejärel näitamiseks välja panna, et saaks aimu, kuidas vanasti oldud-tehtud. Oma rahva vaimust hoolimise pärast peaks Kallas Eesti Rahva Muuseumi juures pronksivalatult seisma. 25. oktoobril on Oskar Kallase 149. sünniaastapäev.

Ülemeremaale ülikooli

Kui Oskar Kallas 1887. aasta sügisel Saaremaalt Tartu ülikooli klassikalist filoloogiat õppima tuli ja kohe ka Eesti Üliõpilaste Seltsi (EÜS) liikmeks astus, märkas ta nende väikeses ruumis supikulpi, viisupaari ja piipu. Need olnud seal kavatsetava EÜSi muuseumi jaoks. Kallasele jäid need kolm asja pikemalt silma.

Ülikooli esimesel suve­vaheajal 1888. aastal liitus Oskar Kallas Jakob Hurda algatatud rahvaluule suurkogumisega. Koos seltsikaaslasega korjasid nad Virumaalt hulga rahvalaule. Aasta hiljem koguti rahvaluulet Läänemaalt.

Kuid enne Eesti külades rändamist otsustasid noormehed ära käia Soomes. Oma reisil panid nad tähele, et Soomes on linnad puhtamad, koolid paremini korras ja seltsidel on ilusad majad. Ja midagi veel: Helsingis on koguni oma rahva etnograafia- ja arheoloogiamuuseum!

Nad said tutvuda ka Helsingi tudengite õhinal tehtava kodu-uurimise ja muuseumitööga. Kui nad nägid, millist vanavara on Soome üliõpilased ja nende juhendajad kogunud, mõtles Oskar Kallas EÜSi supikulbi ja viisupaari peale ning pidi tõdema: kui mahajäänud me oleme…

Oma muuseumi mõte

Soome reisilt tagasi tulles oli Kallas veendunud: tuleb asutada Eesti oma rahvamuuseum. Ta hakkas ise EÜSi muuseumi jaoks rahva vanavara kogumist korraldama ja alustas kõigepealt oma kodukandist Kaarmast ja selle lähiümbrusest.

Kuid et kogutud asju juhuslikult siia-sinna ei pandaks, oli kavatsetavale muuseumile kõigepealt kappi ja kapi jaoks ruumi vaja. Kallas lootis rahalist tuge saada EÜSi vilistlastelt. Ta arvestas, et kui Tartu ülikoolis õpib 200 eesti soost üliõpilast ja neist 25 on EÜSi liikmed ning kui need vilistlaspõlves rahvamuuseumi rajamise mõtet kasvõi viie rublaga toetaksid, oleks EÜSi muuseumi asutamine mõeldav. Paraku lootis ta rohkem, kui sai.

Piip ERMi varasalvedest, pärineb Oskar Kallase kogumisretkelt. / ERMi fotokogu

1892. aasta sügisel pani Oskar Kallas muuseumile kokku vanavara kogumise põhimõtted ja koostas juba seni kogutust nimekirja. Sest tema veenmise ja eeskuju peale olid teisedki üliõpilased kogumisretki ette võtnud.

Üliõpilasena veenis Kallas ennast, et kui kogutud asjad niipea muuseumiks ei vormu, võtab ta kord vilistlasena ise muuseumi loomise käsile. Oma kodust, ema kirstust ja kambri laepealselt lubas perekond tal oma unistuste muuseumi jaoks asju võtta. Suvevaheaegadel tegi ta ka vanavara korjamise retki.