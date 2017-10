Messias Messi: «Argentinata MM olnuks hullumeelsus!»

Eelmise MMi finalisti seis oli täbar juba enne, kui Lõuna-Ameerika tsooni viimase vooru viies kohtumises pall korraga mängu pandi. 38 sekundit hiljem võrdus Argentina olukord krahhiga: Ecuadori ülikiire juhtvärav tähendas, et enam ei saanud Messi & Co loota ka soodsatele tulemustele mujal. Argentinas võttis maad hirm. Võimalus, et esimest korda pärast 1970. aastat ei saa jalgpalli suurpeo ajal kaasa elada omadele, läks aina reaalsemaks.

Ent kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem. Messi võttis sõna otseses mängu enda peale – nii palju kui tänapäeva jalgpallis võimalik. 12. minutil tuli temalt 1:1 ja juba 20ndal 2:1. Ühel juhul vajas Messi veidi Angel di Maria, teisel vastase abi, ent üldiselt otsustas viiekordne maailma parim jalgpallur kohtumise saatuse üksi. 62. minutil vormistas ta ka kübaratriki ja lõppseisu ning vabastas kodumaa lõplikult painajast.

«Õnneks ei ehmatanud Ecuadori kiire värav meid liiga. Suutsime kohe reageerida,» kõneles terve eelmise aasta kodumaa ajakirjanikke eiranud Messi «meie­», ehkki võinuks liigse valehäbita pruukida minavormi. Tema lause «Jumal tänatud, täitsime eesmärgi» muundus kiirelt «Tänu jumal Messile täitis Argentina eesmärgi». Ja nii edasi.

«Panime ise end raskesse olukorda. Jah, tundsime ka kerget hirmu. Lisaks ei ole Quitos kunagi lihtne mängida ja kui jäime ka 0:1 taha, liikus mu peas igasuguseid mõtteid. Aga nüüd võime kergendatult hingata, nautida ja asuda vaikselt finaalturniirist mõtlema. MM ilma Argentinata olnuks hullumeelsus! Meie praegune põlvkond ei väärinuks seda,» lausus Messi. «Samal ajal kui me meediaga ei suhelnud, suhtusid fännid meisse hästi ja lisasid ühtekuuluvustunnet. Ka siis, kui meil ei läinud hästi ja olime surve all.­ Meeskond muutub, kasvab ja saab tugevamaks.»

Otsustavaks heitluseks kaitseliini liigutatud ja Ecuadori juhtvärava eel duelli kaotanud Javier Mascherano teatas, et loobub pärast MMi. Meeskonna 33-aastane raudvara esines jõulise mõttekäiguga: «Keegi ei tahtnud meile halba, aga liiga palju oli negatiivset, mis meeskonda segas.­ Ma ei otsi vabandusi ega taha kõlada ohvrina, kuid peame neile asjadele mõtlema ja tegema järeldused, miks tegime ise oma elu nii keeruliseks. See ei ole vajalik mitte ainult meile, vaid ka järgmisele põlvkonnale. Soovime, et praegune oleks uue alguse stardipunkt.»

Mõistagi ülistas Mascherano ka Messit, kes on Lõuna-Ameerika valiksarjas löönud 21 väravat ja tõusis ses arvestuses ka Argentina rekordimeheks. «Leo tõestas taas, et jalgpall kuulub talle. Kui sul on säärane võimekus, polegi võrdlusmomenti kõigi teistega. Meie ülesanne on teda lihtsalt aidata,» kirjeldas Barcelona klubikaaslane geeniust.

Üks Argentina hädade põhjusist oli paljude arvates tihe treenerite vahetamine valiktsükli ajal. Päästeoperatsiooni lõpule viinud Jorge Sampaoli viis kohe mängujärgse pressikonverentsi alguses ise jutu Messile. Ta ütles: «Laususin just meeskonnale: mitte Messi ei võlgne Argentinale MM-tiitlit, vaid jalgpall võlgneb Messile MM-tiitli. Meie kõigi õnn, et maailma parim mängija on argentiinlane.»

LISALUGU

Tšiili ja Alexis Sanchez langesid

Kui Argentina alustas valikgrupi viimast vooru kuuendal ja lõpetas kolmandal kohal, siis Tšiiliga läks täpselt vastupidi. Mis tähendas, et kahe viimase Copa America võitja MM-finaalturniirile ei pääsenud. FIFA edetabeli üheksas koondis eesotsas staarründaja Alexis Sanchezega on kahtlemata ühed säravamad MMilt puudujad.

Tšiili kaotas võõrsil 0:3 esikoha juba taganud Brasiiliale. Tšiillastel polnud ka õnne: kui Kolumbia suutnuks Peruu vastu hoida 1:0 eduseisu, lõpetatuks viienda kohaga ja pääsetuks play-off-duellidele Uus-Meremaaga. Aga Peruu viigistas veerand tundi enne kella kukkumist ja tõusis ise viiendaks. Iseäranis tragikoomiline, et Tšiilile sai saatuslikuks Kolumbia väravavahi David Ospina eksimus – teatavasti on Sanchez ja Ospina klubikaaslased Londoni Arsenalis.

FAKTIKAST

Jalgpalli MM-valiksari

Lõuna-Ameerika tsooni lõplik paremusjärjestus:

1. Brasiilia 41 punkti, 2. Uruguay 31, 3. Argentina 28, 4. Kolumbia 27, 5. Peruu 26, 6. Tšiili 26, 7. Paraguay 24, 8. Ecuador 20, 9. Boliivia 14, 10. Venezuela 12.