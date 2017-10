Teater teatri vastu – võidab publik

Vastuste saamiseks sirvisin Eesti Teatri Agentuuri juba enam kui kümnendat aastat koostatavat suurepärast teatristatistika andmebaasi ning kõrvutasin seda statistikaameti rahvastikuandmetega.

Vaatluse alla võtsin etenduste arvu etenduspaikade asukoha järgi, külastuste arvu, mängitavate lavastuste arvu ja riigi raha osakaalu regiooniti. Võrdlesin aastaid 2005 (esimene täisandmestikuga aasta, kuigi andmeid leidub varasemastki), 2009 (esimene masujärgne aasta) ja 2016 (värskeim).

Et arve liiga palju ei saaks ja neid oleks lihtsam võrrelda, jagasin Eesti kaheks suureks piirkonnaks: pealinnapiirkonda lisasin Tallinna ja Harjumaa kõrvale Raplamaa, Järvamaa ja Läänemaa. Tegin nii, sest mul on tunne, et sealsed inimesed elavad enam pealinna mõjuväljas kui ülejäänud maakondade elanikud ning ehk peavad mõnd pealinna teatrit oma koduteatriks. Kahtlemata teeb selline jaotus liiga harju-, rapla-, järva- ja läänemaalastele, sest mullu pealinnapiirkonnas antud 3943 etendusest tervelt 3495 ehk 88,6 protsenti toimus Tallinnas ja kõigest 11,4 protsenti piirkonna neljas maakonnas. Muidugi – kõigist Eestis antud etendustest üle poole toimubki Tallinnas (53,2 protsenti).

Teise piirkonda jäid minu jaotuses kõik ülejäänud maakonnad, aga ka kõik etendused ja teatrikülastused välismaal (rahvaarvule muidugi väljastpoolt kedagi lisatud pole). Kahtlemata oleks huvitav andmeid ka maakonniti võrrelda, aga jäägu see mõne järgmise uurimise tarvis.

Muidugi ei pretendeeri järgnev lõplikule tõele, sest järeldused on tehtud kõigest teatristatistikat sirvides ja kindlasti mitte teadusliku põhjalikkusega. Esmase ülevaate püüan siiski anda ja loodan väga, et mõni teatriteaduse (või muu valdkonna) tudeng võtab andmeid põhjalikumalt analüüsida.

Rahvastikust

Viimase tosina aastaga on Eesti rahvaarv kahanenud 3,2 protsenti. Pealinna on samal ajal elama kolinud 3,9 protsenti rohkem inimesi, kes on tulnud mujalt Eestist, kus elanike arv kahanes 9,5 protsenti. Tänavu 1. jaanuaril elas minu pealinnapiirkonnas 50,6 ja teises piirkonnas 49,4 protsenti rahvastikust, 2005. aastal elas pealinnapiirkonnas 47,1 ja teises piirkonnas 52,9 protsenti inimestest. Huvitavaks läheb see teadmine siis, kui hakkame rääkima rahast.

Valikuvõimalustest

Teatriagentuuri andmeid sirvides jääb alustuseks üllatavalt hea mulje sellest, kui palju mängivad Eesti teatrid kodust väljas. See, et väiksemate linnade teatrid otsivad publikut kodulinnast kaugemal, on olnud alati teada, nagu ka nende püüd esitada oma loomingut kindlasti pealinnas.

Jõudmata olla järjepidevalt kursis kõigi teatrite tegemistega, leidsin nüüd, et ka pealinna teatrid soovivad ja suudavad oma loomingut esitada kodulinnast kaugemal. Nii mängiti Eestis mullu 540 lavastust, millest pealinnapiirkonnas olid kättesaadavad 403 (74,6 protsenti), pealinnast kaugemal aga 319 (59 protsenti).

Muidugi on lavastusi, mida mängitakse kodust eemal vaid üks või kaks korda, mis teeb nende tabamise keeruliseks, kuid võimalus on vaatajale siiski loodud. Lisaks on teada, et on päris palju selliseid teatrisõpru, kes on valmis sõitma teise regiooni teatrit nautima. Ausalt öeldes olin kartnud märksa enam tasakaalust väljas seisu, tegelikkus ületas mu ootusi.

Võrreldes varasemate aastatega paistab silma, et lavastuste arv on oluliselt kasvanud: 2005. aasta 352 nimetuselt 2016. aasta 540 nimetusele. Seega on valikuvõimalusi praegu u 1,55 korda enam. Valikurohkus on hea uudis, iseasi, kas iga lavastus sobiva vaatajaskonna ja mõistliku etenduskordade arvuni jõuab.