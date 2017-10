USA vajus häbisse, Panama tõusis taevasse

Lõpuvooru eel võis pidada vaat et imeks, et selle piirkonna üks kahest suurest, USA – Mehhiko oli esikoha juba varem kindlustanud – võib MM-piletist sootuks ilma jääda. Aga just nii läks, esimest korda pärast 1986. aastat.

«Me ei pääsenud finaalturniirile, mis tähendab, et mu töö jäi puudulikuks,» lausus pärast valiksarja katastroofilist algust USA koondise tüüri juurde naasnud Bruce Arena. «Meil oli ideaalne võimalus eesmärk täita. Me pidanuks siit lahkuma vähemalt punktiga, aga me ei suutnud sedagi. Meil puuduvad igasugused õigustused. Põrusime.»

USA kaevas augu endale ise, osates kuuiku viimasele koondisele Trinidadile ja Tobagole 1:2 kaotada. Võimalikult valesti lõppesid aga ka kaks ülejäänud kohtumist: Mehhiko juhtis Hondurase vastu 2:1, aga kaotas 2:3; Panama võitis Costa Ricat 2:1, lüües otsustava tabamuse 88. minutil. Nii Panama kui Honduras edestasid USAd seejuures üheainsa punktiga – Panama pääses koos Mehhiko ja Costa Ricaga otse MMile, Hondurast ootavad play-off-kohtumised Austraaliaga.

Panama teeb seejuures tuleval suvel Venemaal oma MM-finaalturniiri debüüdi. Samal ajal kui USA meedia kirus, et Panama esimene värav oli õigustühine, teatas nelja miljoni elanikuga Kesk-Ameerika riigi president Juan Carlos Varela ajaloolisele saavutusele järgnenud pidustuste käigus: «Võtan rahva häält kuulda. Homme on Panamas riiklik püha.»