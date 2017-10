Kuhu minna

* Eesti moe tähtsündmus Tallinn Fashion Week saab tänasega küll läbi, aga enne seda näeb Telliskivi loomelinnakus paikneva Vaba Lava teatrisaalis kolme säravat õhtust moeetendust, mille on oma loomingust kokku pannud Vilve Unt ja Piret Kuresaar, Liina Stein ning Embassy of Fashion.

* Tänavuse Sügisjazzi raames esitleb ansambel Elletuse, kuhu Liisi Koiksoni kõrval kuulub nüüd ka Liina Saar, homme – hõimupäevade eelõhtul – Kumus oma uut heliplaati «Ilu sõitis jõge pidi».

* Kes töönädala sees Pärnusse ei jõudnud, sellel tasuks see viga täna-homme parandada, sest suvepealinna kohvikute nädalal osalevad 17 kohvikut pakuvad ikka veel maitsvatest suupistetest ning kvaliteetsetest tee- ja kohvijookidest koosnevaid eineid seitsme või üheksa euro eest.

* Viljandis on veel täna ja homme võimalik osa saada rahvusvahelise kitarrifestivali meeleolukatest kontsertidest.

* Tartus Kaubamaja keskuses sel nädalavahetusel toimuv Moekuulutaja toob lavale show' «Mood läbi sajandi», kus esitletakse eri kümnendite moodi tänapäevasel kujul. Eesti 100. sünnipäevale pühendatud moeetendusel jõuab poodiumile paljude tuntud kodumaiste disainerite looming ja vahepeal saab nautida ansambli Mahavok esinemist. Homme on Moekuulutaja laste päralt, stilistid näitavad, kuidas kombineerida nüüdisaegseid trende vintage-stiilis rõivastega ja Daniel Levi esitab oma parimaid palasid.

* Tartu Näituste messikeskuses jätkub täna pärastlõunani Eesti pikima traditsiooniga ehitusteemaline mess «Ehitus ja sisustus», kus saab tutvuda enam kui 140 ettevõtte toodete ja teenustega, esindatud on üldehitusega seonduv ehitusmaterjalidest küttelahenduste ja tööriistadeni ning viimistlusvahendid.

* Tallinnas Tondiraba jäähallis toimub täna rahvusvahelise võitluskunstisarja King of Kings 49. Grand Prix' etapp. Kõigepealt näeb publik poksi, Muay Thaid ja K-1 kohavõitlust, seejärel läheb lahti nelja mehe turniir, mille võitja saab kandideerida King of Kingsi maailmameistritiitlile. Õhtu tipphetkeks on valitseva maailmameistri, moldovlase Stanislav Renitse ja tuntud Eesti võitleja Markko Moisari kokkusaamine.

* Salme kultuurikeskus Tallinnas on täna idamaise tantsu päralt, rahvusvahelise festivali raames toimuval kontserdil teevad kaasa hinnatud artistid Eestist ja kaugemalt. Lisaks kontserdile on kavas tantsukursused, konkurss, vabalava kontserdid ning idamaine basaar.