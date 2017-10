Ilutegijad kogunevad nädalavahetusel messile

Sügismessil on professionaalsed ilutooted ja -teenused ning ilu-, tervise- ja heaoluvaldkonna spetsialistid saavad seal tutvuda moodsaimate töövahenditega, ametirõivastega, koolitustega ning end valdkonna uudistega kurssi viia. Eriliseks teeb ürituse aga just tõsiasi, et kuigi esindatud on laiatarbekosmeetika ja lõpptarbijale mõeldud tooted, siis põhirõhk on just uute ideede, kogemuste ja teadmiste pakkumisel.

Ilumessi põhiteemad on jumestus, küüned ja ripsmed, kosmeetika (ka loodus- ja tervisetooted), juuksehooldus, professionaalsed ilutooted ja -teenused, sport ja heaolu ning ehted ja aksessuaarid. Kohal on ka Eesti rõivadisainerid ning uudistada saab lastemoe viimast sõna.

Peale kümnete ilu- ja moeteemaliste bokside on kolmel päeval ka tihe ajakava. Nii võtavad reedel mõõtu küünetehnikud, võisteldes Eesti karika nimel, laupäeval toimuvad Eesti lahtised meistrivõistlused jumestamises ning pühapäeval on ripsmetehnikute kord vaadata, kes on parim klassikalises ja volüümripsmete pikendamises.

Ilu Sõnumil on korduvalt tegeletud ka heategevusega. Mess toimub nii sügisel kui ka kevadel ning just maikuise Ilu Sõnumi on mitmel aastal ellu kutsutud heategevusprojekte.

Aastal 2014 löödi kampa moelooja Iris Janvieriga, kelle kollektsiooni müügitulust toetati edukaid koolilõpetajaid Eesti lastekodudest ja turvakeskustest. Möödunud aastal toetati Iris Janvieri lõpukleidiga kevadmessi kaanemodelli Elisabethi, kes põdes rasket haigust, mis võttis temalt võimaluse täisväärtuslikuks eluks.

Ka sel aastal sündis koostöös Iris Janvieriga heategevuslik moekollektsioon lastekodulaste toetuseks. «Oleme veendunud, et iga suurem muutus siin maailmas algab ikka ja jälle väikestest asjadest. Eelkõige meist endist. Märgakem ja hoidkem teineteist!» ütleb Ilu Sõnumi projektijuht Katrin Pihela.