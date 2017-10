Turg sai viimase lihvi kaheteistkümnendal tunnil

Pingelise töö järel andis OÜ Embach Ehitus turuhoone teisipäeval AS-ile Tartu Turg üle, kuigi ehitustolm kattis veel põrandaid ja muist töömehi andis majale veel viimast lihvi.

Kannatamatult ootasid kauplejad ka mööblit, mis pidanuks Tartus olema juba reedel. Ei jõudnud kõik kohale veel teisipäevakski.

«Tunde on veel palju ja minuteid veel rohkem,» oli Tartu turu tegevjuht Ivo Tombak optimistlik veel eile kella 14 ajalgi, kui juur- ja puuviljaleti mööblit ikka oodati. Osa sellest pidi mööblitootja AS Kitman Thulema Tallinnas auto peale panema alles eile õhtul kell 17, nii et paigaldamiseks jäid vaid öötunnid.

See tähendab, et kuigi müüjad pidanuks juba teisipäeval hakkama end sisse seadma, saavad paljud neist seda alustada alles täna varahommikul. Kui eilses Tartu Postimehes ei tahtnud linnapea Urmas Klaas turuhoone avamist kuidagi valimistega seostada ja sõnas, et maja avatakse siis, kui tööd on tehtud, ei lükata avamist ometigi edasi, vaid täna kell 12 lõigatakse 2,8 miljoni euro eest uuendatud turuhoone lint läbi.

Külm tuleb keldrist

Turuhoone peamises saalis on endiselt neli suurt kauplemissaart, nõnda kui varemgi. Ent märkamatuks ei jää särav valgustus, hulgaliselt tammespooniga kaetud detaile ja, mis kõige tähtsam, puhtus ning värske õhk.

Kõige keerulisemad tööd olidki seotud ventilatsioonisüsteemi, ruumide jahutamise ja eraldiseisvate külmikute kaotamisega. Ivo Tombak sõnas, et nüüd on kogu majal ühtne külmasüsteem.

Uued külmkapid on seintesse ehitatud, et poleks võimalustki, et kapi taha koguneb mustus ja sellega kaasneksid hügieeniprobleemid. Samuti ei soojenda need paiksed seadmed ruume. Kogu külm tuleb neisse keldrist, seal asuv süsihappegaasiga töötav külmaseade kasutab aga jahutamisest tekkinud jääksoojust turuhoone kütmiseks.

Neli müügipiirkonda jagunevad kaubarühmade järgi. Varem seinaavadesse ehitatud müügiputkadelt on nüüd seinad ümbert kadunud ja vitriinid toodud neist avadest väljapoole. Seega on ka turuhalli vahekäigud pisut kitsamad.

Peauksest paremale jäävas ruumi nurgas hakkab tegutsema püstijalakohvik, kus kasutatakse sealtsamast turult ostetud toorainet. Teises halli otsas saavad müüjad soovi korral esitlusköögis oma kaupa maitsmiseks pakkuda. Seal on ka suur söegrill ja selle kohal suur kubu, mis toidulõhnad ruumist välja viib.

Koht keha kergendamiseks

21. sajand on jõudnud ka turuhoone Võidu silla poolsesse nurka: seal on avalikud tualetid, lisaks ka invatualett ja mähkimislaud.

Ka tüütu uste vahel manööverdamine kadus remondi järel igavikku. Peasissepääsu sisemised vanad uksed on küll alles, ent püsivad turu lahtioleku ajal pidevalt avatuna. Nende juurde on aga tuuletõkkeks paigaldatud automaatselt avanevad klaasuksed.