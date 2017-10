Kes tahab saada Tallinna linnapeaks?

Kui Michal käis Lasnamäel vene lasteaias, siis Vakra külaskäik eesti lasteaeda on märksa pingevabam. Koopamehe instinkt – kui miski tundub võõras, siis on see ohtlik – ei saa lastes võitu. Vakra suudab enda kuulumist nende sekka arusaadavas keeles ja positiivse energiaga kiiresti tõestada. Lapsed ei lase end näidissöömisest häirida ning jalutavad rahulikult pidžaama väel kaamerate ees voodisse.

4. võttepäev: roheline inimlikkus

Nii nagu õigele rohelisele kohane, tuleb linnapeakandidaat Züleyxa Izmailova võttepaika bussiga. Kokkulepitud ajaks ta Lasnamäe tagumisse nurka aga ei jõua. Särasilmne poliitik tervitab saatemeeskonda juba kaugelt, kaabut tõstes, ja vabandab hingeldades: «Buss läks katki, siis tehti korda, kuid tõrkus taas.»

Roheliste linnapeakandidaat tahab näidata oma klipis liikumispuudega inimeste raskusi Tallinnas. Oma loo räägivad ratastoolis Helen ning käimistoega liikuv Janek. Need inimesed on avalikkuse eest varjul, me ei näe neid ja ei tea nende muredest, on roheliste sõnum. Seltskonnas on tunda kõrgenenud empaatiavõnkeid, mis pilvedeni tõusvate Lasnamäe tornmajade vahel võimenduvad.

Võttepaigal jalutades jääb aega ka Lasnamäed kaeda. Mulje on sümpaatne. Võõravõitu kultuuriruum ehk, kuid turvaline ja kindel. Palli mängivad poisid ja ringi jalutavad paarid loovad pigem väikelinna meenutava mulje, kesklinna müra jääb kaugele. Mõned bomšid võsa ääres lisavad linnaosale iseloomu – pole ilu ilma veata.

Aga Izmailova tõstatatud probleem on tõsine ja vajab tähelepanu. Statistika ütleb, et kümme protsenti inimestest on Eestis puudega. Üks kümnest.

5. võttepäev: IRLi korruptsioonitõrje

On aeg korruptsioonitõrjeks. Endise kaitsepolitsei peadirektori Raivo Aegiga kohtume Tallinna transpordiameti õuel, et koos selle lasketiiru uudistama minna. Väidetavalt ei too lasketiir linna ühistranspordi eest vastutavale asutusele kaasa täiendavaid kulutusi. Kas tõesti?

Tõsiste nägudega sammume peaukse poole. Visiit maksumaksjate raha eest peetavasse asutusse lõppeb politseibrigaadi saabumisega. Kahtlustame, et kuna meid sisse ei lastud ning tervitati üsna tõredal toonil, kutsuti nad meid minema ajama.

Järgmiseks korruptsioonitõrje ohvriks on valitud linnale juba üle miljoni euro kahju tekitanud linnapood ehk lipo. «Nagu vanasti,» mõtlevad ühed heldinult, teised sarkastiliselt. Kuigi poe käive on koos kahjumiga aasta-aastalt kahanenud, pole see inimestest tühi. Poe ees peab Aeg kõne, miks pole sellisel asutusel turumajanduslikus ühiskonnas kohta. «Kolme aastaga on see maksma läinud üle miljoni euro,» kuulutab linnapeaks pürgija.

Poes sees ei jää aga muud üle kui tõdeda, et hinnad on tõesti madalad. Jäätis maksab 20 senti. Poodi kritiseerinud Raivo Aeg lahkub võttelt, kaasas tatrapakk. «Mulle väga maitseb tatrapuder,» ütleb ta.

6. võttepäev: jalgrattamees Taavi Aas

Ülikonda riietatud keskerakondlane Taavi Aas otsustab teha demonstratiivse jalgrattasõidu Viru väljakult Hobujaama peatuseni. Kuigi piduliku ülikonna ja kiivri koos kandmine võib tunduda mõnele vist totter, mõtlen siiski endamisi, miks küll Kadri Simsonil kiivrit peas ei ole?