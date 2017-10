Tartlased käisid aktiivselt valimas

«Pea märg» tähendas seda, et eriti usinad olid inimesed oma kodanikukohust täitma kohe pärast jaoskonna avamist keskpäeval. Seejärel saabuti justkui lainetena, vahepeal olid valimiskabiinid üpris tühjad, siis tekkis aga ruumis taas arvestatav melu.

Kartau sõnul nende jaoskonnas eelhääletuse ajal mingeid vahejuhtumeid ette ei tulnud ning kõik sujus ladusalt. Õhtul kell kaheksa kukkus kell ning seejärel asuti kohe sortima ümbrikke, et kodanike hääled lähetada just sinna linna või valda, kuhu nad on rahvastikuregistri järgi sisse kirjutatud.

Kolmapäeval oma valiku teinud pensionär Leida Poolake märkis, et on alati oma kodanikukohust täitmas käinud ning see on talle oluline. Oma hääle andmisel lähtus ta sellest, et säiliksid toetused ja abi, suurtest lubadustest ta end pimestada ei lasknud.

Võrdlus 2013. aasta kohalike valimistega näitab, et valimas on käinud rohkem inimesi, kui toona eelvalimiste ajal.

«Siin mõni partei ütleb, et meie teeme, meie teeme – aga ega aru ei saa küll, mida nad siis teevad või teinud on,» ütles Poolake.

Tartu linna valimiskomisjoni esimees Jüri Mölder ütles eile pärastlõunal, et valimised on Tartus läinud rahulikult ja samas aktiivselt.

«Sellest ei saa väita, et valimisaktiivsus tõuseb, kuid see viitab valimisaktiivsuse võimalikule tõusule,» nimetas Mölder. Tartule on tema sõnul omane, et eelhääletamise ajal antud häälte osakaal on Eesti kõrgeim.

Mölder ütles, et eelhääletusel aktiivsele osalemisele on kaasa aidanud mitmed meetmed, ka võimalus e-hääletada. Sama tähtis on aga see, et eelvalimiste ajal on jaoskonnad avatud seal, kus valijad peamiselt käivad ehk siis kaubanduskeskustes. «Selline valimiste korraldus on valijale mugav,» ütles ta.

Lehe trükkimineku ajaks ei olnud võimalik veel saada värskeid andmeid eilse valimispäeva kohta. Üleeile õhtuks oli Tartu jaoskondades (ühes Tähtvere vallaga) antud 8815 häält.

Möldri sõnul ei ole aga teada, kui palju tartlasi on hääle andnud mujal Eestis, see selgub reedeks. Enamik neist olid tartlased. Ta ütles, et kui lisada tõenäone e-hääletanud tartlaste arv, võiks fantaseerida, et valimistel on juba osalenud umbes 20 000 tartlast. Hääleõiguslikke tartlasi oli eilseil andmeil 79 013.