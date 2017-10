Kandideerivad vallajuhid teevad kaks päeva enne valimisi tasuta rahvapeo

Kelle idee oli korraldada selline üritus just kaks päeva enne valimisi ning miks ei peetud seda näiteks läinud pühapäeval lõikuspühal või miks ei saa seda pidada pärast valimisi?

«Väga raske öelda, kelle mõte see oli,» kostis Konguta vallavolikogu esimees Aivar Õun. «Mina koos vallavanemaga tegin ettepaneku juba ammu, oma kolm kuud tagasi. Kas otsite siit skandaali, et see pidu on valimistega seotud? See on alatu,» lausus ta.

Eelarve 10 000 eurot

Õun rõhutas, et tänuüritusel pole seost valimistega. «Seal ei tehta agitatsiooni, ei jagata reklaame. Seal tänatakse vallarahvast, sest Konguta vald lõpeb ära. Sel, et pidu on 13. oktoobril, on väga selge põhjus, las vallavanem selgitab,» lausus ta ega soovinud rohkem midagi kosta.

Vallavanema Agu Kasetalu sõnul oli suure tänuürituse korraldamise mõte juba Konguta eelmisel vallavanemal Esta Tammel. Viimane aga lükkas eeltoodud väite kindlalt tagasi. «Ei vasta tõele. Mina pole sellest Kasetaluga rääkinud. Vallavanemana töötades oli küll jutuks, et valla lõpetamisel peaks midagi tegema, aga pidasin silmas väikest istumist valla töötajate ja volikoguga, mitte nii suursugust pidu. Sellist asja poleks ma teinud,» rääkis Tamm.

Praeguse vallavanema sõnul korraldab tänuürituse kohalik rahvamaja ning see peetakse 13. oktoobril sellepärast, et teisteks päevadeks ei leitud esinejaid. «Kohalikke taidlejaid on meie inimesed küllalt näinud, tahtsime korralikke esinejaid. Kutsusime Ivo Linnat ja Antti Kammistet. Siis proovisime Koit Toomet. Keegi neist ei saanud tulla. Lõpuks saime Kõrsikud. Tahame peol inimestele midagi korralikku pakkuda.»

Selline üritus oleks korrektne teha pärast valimisi, sest vallad kestavad ju veel teatud aja edasi, ütles politoloog Tõnis Saarts.

Üritusele kuluvast rahast rääkis vallavanem esmalt kaude. «Ei oska öelda, kui palju see maksab, ei tea ju arvata, kui palju seal süüakse-juuakse, aga odav see muidugi pole,» märkis ta. Teistkordse samasisulise küsimise peale kostis Kasetalu, et tänuürituseks on valla eelarves 10 000 eurot. «Selle raha sees on kõik: esinejad, söök-jook, vaibad, koristajad ja valla väga erilised meened, mida kõik tulijad võivad ise endale mälestuseks võtta,» selgitas ta. «Üle selle summa kindlasti ei lähe, pigem kulub vähem. Arvame, et tuleb oma 300 inimest.»

Ka Kasetalu väitis, et tänuürituse puhul pole mõtet otsida seost valimistega. «Kui oleksime selle korraldanud varem, oleks pigem saanud öelda, et see on valimisüritus. Nüüd on aga kampaaniad peetud ja inimestel oma eelistused paigas,» ütles vallavanem.

Head valimistava järgimist jälgivad vabatahtlikud valimiste valvurid sama meelt pole.

«Teatud määral on see kampaania maiguga asi küll,» hindas Konguta valla pidu valimiste valvur, politoloog ja Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi lektor Tõnis Saarts. «Selline üritus oleks korrektne teha pärast valimisi, sest vallad kestavad ju veel teatud aja edasi. Kui see tõesti keskendub valla rahvale ja kui see korraldatakse tasakaalustatult ehk et seal saavad peale võimul olijate sõna ka opositsiooni esindajad, siis ma suurt probleemi ei näe, kuid kahtlemata on see piiripealne juhtum.»

Igaüks saab aru

Teine valimiste valvur Alari Rammo tõdes, et samasuseid pidusid ja aktusi peetakse teisteski Eesti valdades.

«Selliseid asju korraldatakse kavalalt, otseselt ei saa millelegi näpuga näidata, kuid iga terve mõistusega inimene saab aru, et jutt valla lõpupeost on häma ning et pidu kaks päeva enne valimisi on just valimistega seotud,» sedastas ta. «Tehku pidu kaks päeva pärast valimisi, mitte kaks päeva enne! Iga liigutus, mida kandidaat enne valimisi teeb – kui ta astub kusagil üles, kui ta näitab kusagil oma nägu – kõik on valimistega seotud.»