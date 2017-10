Pahur reisija: sain Elroni rongis teada, et ma polegi üliõpilane

Nimelt astus ta eile hommikul enne kella poolt seitset Ülemistelt rongi ning soovis sõita Tartusse. Rongist ostis tudeng klienditeenindajalt üliõpilase sooduspileti ja näitas soodustuse tõendamiseks Londoni ülikooli koosseisu kuuluva King’s College’i üliõpilaspiletit. Klienditeenindaja vaatas tudengikaardi üle ning müüs tudengile soovitud pileti.

Ostke lisapilet

Veidi enne Tartut käis rongi läbi piletikontrolör, kes siis Londoni ülikooli juuratudengi sõidupiletit ja üliõpilaspiletit silmitsedes sõnas, et selle tudengikaardiga pole tal õigust sooduspiletit osta.

«Vaadake Elroni kodulehelt soodustust tõendavate dokumentide nimekirja,» sõnas kontrolör neiule.

Et juuratudengil oli just parasjagu süles arvuti lahti, otsisid nad vastava veebikülje üles ning kontrolör tutvustas veebilehel kirjas olevat pikka nimekirja, kus kirjas, et üliõpilastele mõeldud sooduspiletit saab osta vaid Eestis välja antud üliõpilaspileti või rahvusvahelise ISIC-kaardi alusel.

«Tehke oma dokumendid korda ja siis saate sooduspileti osta,» sõnas piletikontrolör ja palus juuratudengil osta klienditeenindajalt lisapilet.

«Täiesti uskumatu olukord. Ta (kontrolör – toim) selgitas mulle olukorda nii, nagu ma ei olekski üliõpilane, sest minu praegune üliõpilaspilet justkui ei tõenda minu tudengistaatust,» märkis nördinud reisija.

Kusjuures kõik üliõpilaspiletile omased andmed olid Londoni ülikooli juuratudengi üliõpilaspiletil kenasti kirjas. Seal oli tema nimi ja pilt, üliõpilase staatust kinnitav märge, tema õpitav eriala, kooli nimi ja logo ning kaardi kehtivusaeg.

Kindel nimekiri

Neist parameetritest piisas ka klienditeenindajale, kes talle Ülemistel sooduspileti müüs. Ka klienditeenindaja oli juuratudengile lisapiletit müües hämmeldunud, miks ette näidatud üliõpilaspilet soodustuseks ei kehti.

Olgugi et klienditeenindaja kiitis Londonis õppiva juuratudengi üliõpilaspileti heaks, ei oleks ta Elroni sooduspileti müümise põhimõtete kohaselt pidanud talle sooduspiletit müüma.

«Välisriikides õppijatelt nõutakse rahvusvahelist ISIC-kaarti, kuna klienditeenindajatelt ei saa oodata pädevust hinnata teiste riikide koolide üliõpilaspiletite tüüpi ja autentsust,» sõnas Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg.

Olukord tundus eile lisapileti ostma pidanud juuratudengile ka seetõttu absurdne, et aastaid tagasi sai ta Prantsusmaal rongiga sõites osta sooduspileti Tartu ülikooli üliõpilaspiletiga. «See oli tavaline üliõpilaspilet, mitte ISIC-kaart. See oli veel minu mäletamist mööda eestikeelne, aga üliõpilase sooduspileti ostmiseks selleks Prantsusmaal piisas,» märkis ta.

«See on järjekordne näide Eestis toimuvast üle reguleerimisest,» lisas ta eilsele vahejuhtumile kommentaariks.