Lugu kiusamisest, mis polnudki kiusamine

KiVa vesti kandev korrapidajaõpetaja oli sel päeval Anu Uusmaa. Ta uuris kohe järele, kes need poisid olid, sai ohvri ehk selle lapse, kes koju minna tahtis, kooliukselt kätte. Viis ta omaette ruumi, palus jutustada, mis juhtus, rahustas maha ning saatis tagasi tundi.

Seejärel kõneles teise lapsega ning kuulas ära tema versiooni. Päeva lõpul õnnestus tal rääkida mõlema lapsega koos.

Juhtunud oli suur arusaamatus.

Nimelt käis üks poiss teisele närvidele oma käitumise ja häälitsemisega ning just selle eest saigi ta sel päeval teiselt poisilt kolki.

Loomulikult oli peksasaanu pahane, solvunud ja õnnetu, et keegi talle asja ees, teist taga kallale kargab, ega tahtnud koolist enam midagi kuulda.

Aga sel kallalekargajal oli kannatus juba pikka aega otsakorral. Miks see esimene poiss, kui ta temast mööda läheb, iga kord mingit tobedat häälitsust teeb.

«Kui nad lõpuks omavahel rahunenult kohtusid, said nad kõik öeldud, mis vaja,» meenutab õpetaja Anu Uusmaa. Üks ütles: «Anna andeks, et ma endast välja läksin ja sulle kätega kallale tulin, aga sa olid mind juba mitu päeva ärritanud selle lällutamisega.»

Ja teine vastas: «Oi! Ma ei teadnudki, ma ei teinud seda meelega. Anna andeks, et ma sulle närvidele käisin.»

Anu Uusmaa imestas ise ka, et poisid need laused lõpuks vastastikku ära ütlesid ning pärast sõpradena lahkusid.

«Ma mõtlen, et kui neil KiVa õpetajat seal vahel poleks olnud, siis oleks üks laps läinudki ehk nuttes koju ja öelnud, et tema enam kooli ei lähe, sest seal kiusatakse,» rääkis ta. «Ning ma usun, et ka see teine poiss, kes kallale läks, poleks ise sugugi rõõmus olnud, et ta niiviisi käitus.»