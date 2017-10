Kas Tartu vajab trammi?

EKRE

Linn on pidevas arengus ja uued transpordilahendused tulevad päevakorda. Tartu võiks tulevikus rajada raudteeühendusega integreeritud linnaraudtee, neid on paljudes Tartu mõõtu linnades Kesk-Euroopas ning nende efektiivsust kiidetakse. Linnaraudteega saaks järk-järgult luua kiire ühenduse raudteejaama, bussijaama, Annelinna ja Maarjamõisa vahel. Oluline on sadamaraudtee ala selleks võimaluseks säilitada ning tulevikku arvestades rajada Tähe ja Võru tänavale raudtee ületuseks viaduktid. Aga kõigepealt proovime maksimaalselt ära kasutada bussiliikluse võimalusi, siin saab sõitjate huvisid palju rohkem arves­tada.

Isamaa ja Res Publica Liit

Ei vaja.

Keskerakond

Trammitee linna üldplaneeringus markeerib eelkõige olulise transpordikoridori. Ülikoolilinna ühistransport vajab ajakohaseid lahendusi ja erinevate variantide (tramm, monorelss vm) kaalumist. Norras, kus probleemiks ei ole energiaressurss, vaid selle salvestamine, loodetakse üle minna vesinikkütusele. Tartu ühistranspordis? Vara öelda. Aga näiteks pidurdusenergiat akumuleerivad ja kiirendusel kasutavad ülikondensaatorid elektribussides ning muudki tehnilised uuendused võiksid meilegi sobida.

Reformierakond

Tartu ei vaja lähiajal trammi. Pigem investeerime selle raha, et arendada keskkonnasäästlikku ja piisava sagedusega bussitransporti, korrastada sõiduteid ning arendada kõnni- ja jalgrattateede võrgustikku. Regioonikeskusena vajab Tartu kiiret ja tihedamat rongiühendust lähipiirkondadega (Elva, Põlva, Jõgeva).

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Kui vaadates trammi hiljuti kasutusele võtnud Põhjamaa linnu, siis seal kestsid arutelud lahenduste leidmiseks kümmekond aastat. Kuna tegu on väga suure investeeringuga, tuleb trammi teostatavust ja tasuvust põhjalikult analüüsida. Idee trammiliiklusest Tartus ei sündinud tühjalt kohalt – see peegeldab peamist liiklusvoogu Annelinnast kesklinna, edasi Maarjamõisa ning Lõunakeskusesse. Kõige olulisem on, et ühistransport teenindaks selles suunas liikujaid ning pakuks tõhusalt alternatiivi autoliiklusele. Sama eesmärki teenib ka busside liinivõrgu ümberkorraldamine.

VL Südamega Tartu

Tramm sobib hästi Tartu ühistranspordiskeemi. Kahjuks lähtub abilinnapea Jarno Lauri välja käidud visioon vaid Lõunakeskuse huvidest, mida linnavalitsus igal võimalikul moel teenindada katsub, kuigi sõnades võitleks parke lõhkudes justkui selle kasvamise vastu. Meie visioon trammiteest kulgeks läbi noore tudengipere linnaosa, sidudes maaliliselt raudteejaama uue linna peaväljakuga, Bürgermusse väljakuga, mille me samuti turuhoone eest kuni Vanemuise nõlvani rajada tahame. Sinna koliks samuti avaturg, mille asemele rajaksime kõrghoonetele kujundatud Turu City.

VL Tartu Eest

Täna ja homme ei vaja. Trammi vajaduse üle võiks uuesti arutlema hakata siis, kui Tartusse tuleb mõni suur tõmbekeskus, kuhu oleks vaja paljudel inimestel korraga kohale minna. Siis, kui Arena multihall ja perekeskus valmis saab. Täna ja homme aga peaks Tartus pigem muutma liikumismõtlemist ja tegutsemist nii, et jalgrattaga linnas liiklemine tõuseks viimaselt kohalt esimeseks. Ettepoole autodest ja isegi ühistranspordist. Ettepoole trammi­unelemisest kindlasti.

VL Tartu Heaks

See vastus eeldab kuluanalüüsi, mida praegu ei ole. Isegi kui see oleks olemas, ei ole meil nähtaval ühtegi suurt äri- või avalikku arendusprojekti, mille ühe osana küsida trammitee ehituseks ja veeremi ostmiseks raha. Vastava trassikoridori joonistamine linna üldplaneeringusse on põhjendatud vaid juhul, kui see ei too kaasa piiranguid eraomanikele, või juhul, kui on olemas alternatiivid trassi kasutamiseks mõne uuendusliku transpordivahendi jaoks.

Ühendatud Vasakpartei

Kindlasti mitte.