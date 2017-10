Kommentaar: jalgpalli peab Eesti mängima peaga

Just see õnnestus Reimi juhitud Eesti koondise treenerite kollektiivil (Andres Oper, Janno Kivisild, Mart Poom) Mattias Käidi ja Joonas Tamme puhul. Veendumus, et klubi tasandil seni noortematšidega piirduv Käit on täismeeste jalgpalliks valmis, osutus täiesti õigeks. Väga kahtlane, kas Eesti eelmised peatreenerid söandanuks samasuguse sammu astuda.

Täiesti välistatud, et Pehrsson oleks võõrsil Gibraltari vastu saatnud ründajana platsile keskkaitsja Joonas Tamme. See poleks klappinud süsteemi ega paika pandud põhimõtetega. Reim ei vaadanud esmalt mitte süsteemi, vaid tervikpilti, lähenes olukorrale ülima pragmaatikaga, tegi lihtsustustehte ning voilà! – Tamm tegi esmalt eeltöö kahele väravale ja lõi siis ise kolm otsa.

Jalgpalli mängides on Eesti põhiline relv paratamatult nutikas ja tulemusele orienteeritud ning tarbetuid dogmasid eirav mõtlemine, sest mängijate valiku või tehniliste oskuste poolest on meil Euroopas keeruline esirinda tõusta isegi siis, kui kohalikud omavalitsused asuksid lõpuks täitma oma kohustust kogukondade ees ja suunaksid õiglase osa spordirajatiste ehitamiseks ette nähtud summadest vutitaristusse.

Tuleb mõelda ja targalt tegutseda. Ka väljakul. Paistab, et Reimi viljeldav nutikas jalgpall on oluliselt parandanud ka platsil toimuva mõttetöö kvaliteeti. Vastutustundetust, mis põhjustatud puudulikust keskendumisest ehk laisast mõttetööst, on 2017. aasta senise kaheksa mängu jooksul näinud platsil meeldivalt harva.

Kompuuter Eesti jalgpallurite peas töötab. Enne Rahvuste liiga algust tuleva aasta septembris on Reimi käsutuses kuus kuni kaheksa maavõistlust, kus tema käsutuses A-rivistus. Jalgpalli pidevalt muutuv olek tingib vältimatu ja pideva vajaduse tark- ja riistvara uuendada. Kui seda suudetakse, pakub Eesti meeskond ka edaspidi südikaid esitusi nagu teisipäeval Bosnia ja Hertsegoviina vastu.

INFOKAST

Eesti mängud MM-valiksarjas

Bosnia ja Hertsegoviina – Eesti 5:0

Eesti – Gibraltar 4:0

Eesti – Kreeka 0:2

Belgia – Eesti 8:1

Küpros – Eesti 0:0

Eesti – Belgia 0:2

Kreeka – Eesti 0:0

Eesti – Küpros 1:0

Gibraltar – Eesti 0:6

Eesti – Bosnia ja Hertsegoviina 1:2