Autokoolide liidu raha voolab juhi erafirmadesse

Liidul on, mida liikmetele jagada, olgu see siis kümnete tuhandete eurode väärtuses õppematerjale või kaitseväe tellitavad sõidukoolitused, mille maht ulatub miljonitesse eurodesse. Ja kuna on, mida jagada, toimub pärnaka Enn Saardi juhitavas liidus (EAKL) juba pikka aega käärimine, millel on peaasjalikult kaks põhjust – mitme väiksema autokooli omanikud küsivad, milline ikkagi on organisatsioonist neile tulev kasu. Nemad tulu ei saa.

Ent veelgi olulisem on pärida, kes on need vähesed, kellele liit kuldmune muneb. Sääraseid küsijaid on liidus juba omajagu ja nende eesliinil seisab Eesti konkurentsitult suurima autokooli Autosõit juhatuse liige Indrek Madar.

Talle, Illimar Maasingule ja Tarmo Salusele kuuluval firmal on filiaalid paljudes linnades, ettevõtte käive oli mullu 3,3 miljonit eurot, töötajaid 75 ja kasum ligi 400 000 eurot. Lisaks on meestega seotud veel hulk sõiduõppefirmasid.

Autokoolide liidu juhatusse pole Madar seni pääsenud ja ta ise väidab, et puudub ka selline ambitsioon. «Mul on piisavalt palju tegemisi. Minu pärast võib Saard juhina jätkata, aga tehku seda avalikult ja ausalt.»

-Volituste lahing

Nii huvitabki Madarit ja paljusid teisi liikmeid järjest rohkem see, mis toimub liidu rahaasjades. Küsimusi jagub. Suvel kutsuti Madari algatusel kokku liidu erakorraline koosolek, mille eesmärk oli erikontroll EAKLis.

Selle tulemusena saanuks rahaasjad selgemaks ja õhk puhtamaks. Nii Saard kui Madar tulid koosolekule koos hunniku teiste liikmete volitustega, aga Saardil oli neid palju rohkem, tervelt veerandsada, teiste juhatuse liikmete volituste ning ülejäänud toetajate abiga rulliti Madari poolel olijatest lihtsalt üle.

Erikontrolli vastu oli 53 häält, poolt aga vaid 23. Koosolekut dirigeeris seekord kindlakäeliselt Saardi leeri välja pakutud vandeadvokaat. Saard selgitas, et majandusaasta aruanne on ju auditeeritud ja audiitoril polnud selle kohta ühtki märkust. Seega peaks kõik justkui korras olema. Kas audiitori allkiri kinnitab, et ongi korras? Ajakirjanikud on vististi näinud sadu aruandeid, milles on kõik justkui korras, aga miks nad neid siis loevad?

Valdav osa liidu rahaasju puudutavatest küsimustest tulebki samadest majandusaasta aruannetest, sest muud infot polegi. Madari väitel ei vaevu EAKLi juhatus täiendavatele küsimustele ammendavalt vastama.

Terve see lugu koosnebki suuresti küsimustest, sest liidu juht Enn Saard lihtsalt ei vastanud neile – alul leppisime kokku vestluse, seejärel helistas Saard tagasi ja soovis täpsustavaid küsimusi, et end teemaga paremini kurssi viia. Saabusid ümarad vastused (lisalugu – N. N.), mis ei vastanud ühelegi konkreetsele küsimusele.

Kokkulepitud vestluse ajal teatas Reformierakonna nimekirjas Pärnu volikokku kandideeriv Saard, et tema liidu siseasju ei kommenteeri. «Arutasime ka juhatuses. Need on ikka autokoolide liidu siseasjad ja meil on üldkoosolek, kus saab need asjad kõik ära rääkida – seda on räägitud ja hääletatud. Me ei pea vajalikuks arutada liidu siseasju ja juhtimist ajalehe veergudel. Selleks on olemas üldkoosolek.»