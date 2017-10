Rahvusvaheline spordikohus tegi Venemaa jaoks ebameeldiva otsuse

Kuigi positiivsed dopinguproovid, mis Pjatõhh Venemaa riikliku dopingujuhtumi detailid uurijatele paljastanud Grigori Rodtšenkovi dokumentide järgi 2013. aastal andis, ei olnud ametlikult registreeritud ja võivad olla praeguseks füüsiliselt hävitatud, mõistis CASi taanlasest kohtunik Jens Evald, ametilt juuraprofessor, venelanna süüdi.

McLareni raporti ja Rodtšenkovi dokumentide järgi oli 36-aastane Pjatõhh üks sportlastest, kes manustas keelatud aineid võistlustevälisel perioodil, mille käigus võetud mitteametlikud dopinguproovid Venemaa likvideeris ja/või maha vaikis. Dopingut tarvitanud sportlasi testiti eesmärgiga tagada, et võistluste ajaks oleksid keelatud ainete jäljed organismist kadunud.

CASi hinnangul näitavad dokumendid, et «sportlane osales põhjalikus dopingutarvitamise skeemis, mille käigus tarvitas mitut keelatud ainet rohkem kui ühel korral». Kui CASi säärane kaudsete tõendite põhjal tehtud otsus kujuneb pretsedendiks, võivad Venemaad oodata rohked sanktsioonid, sest seni on nende parim kaitse McLareni raporti vastu olnud füüsiliste tõendite puudumine. Kui see enam ei pea, on olukord hoopis teine.

Pärast 2015. aasta sügisel Venemaa kohta ilmsiks tulnud dopingukahtlusi palkas rahvusvaheline antidopinguagentuur (WADA) sõltumatu eksperdina toimunut uurima Kanada advokaadi Richard McLareni, kelle raporti hinnangul eksisteeris Venemaal riiklik dopingusüsteem, mille käigus manustati keelatud aineid üle tuhandele sportlasele.