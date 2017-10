Eesti korvpalliklubide eurohooaeg sai juba läbi

Eilset korduskohtumist Tartu Ülikooli kergejõustikuhallis (korvpalliareenil toimub juurdeehitus) alustas kodumeeskond üheksapunktilisest kaotusseisust. Sarnaselt esimese mänguga tegid Priit Vene hoolealused mängule hea stardi ning haarasid Steven Cooki järjestikuste korvide abil hetkeks juba 10-punktilise eduseisu, mis tähendas kahe mängu kokkuvõtteski, et olime juhtima asunud.

Esimesel poolajal mängisid türklased aga allapoole oma võimeid. Kümnest teele saadetud kaugviskest ei tabanud külalised ainsatki. Kui kolmandal veerandil lõpuks visked sisse kukkuma hakkasid, kasvas vahe hetkega kümnele punktile. Tartul õnnestus mäng lõpetada viiepunktilise kaotusega, ent edasipääsu ei toonud selline skoor isegi n-ö õnneliku kaotajana (kümnest teise ringi kaotajast said kolm paremat punktide vahe võrdluses samuti põhiturniirile).

«Ise nägite, kust probleemid sisse tulid. Meil nappis mõlemas mängus ressurssi teiseks poolajaks. Nemad oskasid ja suutsid aga paremini lõpuni kannatada,» sõnas Vene pärast mängu. «Suurt pakki me ei saanud, aga vahe tuli lõpuks ikkagi välja.»

Tartu parimana Steven Cookilt 21 punkti ja 13 lauapalli, Kristjan Kitsing lisas 14 ja Vytenis Cižauskas 13 punkti. Türgi klubi resultatiivseim oli teisel poolajal hoogu sattunud Vojdan Stojanovski 17 punktiga. Tartu jätkab tänavu mänge Eesti ja Balti liigas.

TULEMUSE KAST

Tartu Ülikool – Demir Insaat 68:73

Tartu punktid: Cook 21, Kitsing 14, Cizauskas 11, Sokk 7, Engström 7, Talts 6, Rosenthal 2.

LISALUGU

Vlad Moldoveanu: võiksin karjääri Eestis lõpetada!

Hooajal 2013/2014 Eesti meisterklubis BC Kalev/Cramo mänginud Vlad Moldoveanu tõi eilses Europe Cupi teise eelringi korduskohtumises Türgi klubile 7 punkti. Postimees palus 29-aastaselt ääremängijalt kommentaari ning nagu selgus, võib rumeenlane karjääri lõpetama tulla Eestisse.

«Hea on tagasi Eestis olla! Mõned mängijad olid Tartust mulle küll tuttavad, aga nad mängivad meeskonnana tänavu teistsugust korvpalli kui toona, mil mina Kalevi ridades nendega kohtusin. (Naerab.) Seetõttu polnud minust ka skaudina erilist abi.

Avamängu esimesel poolajal Tartu üllatas meid, eelkõige just rünnakul. Me polnud nende stiiliga harjunud, sest see on küllaltki erinev sellest, millega Türgi liigas harjunud oleme. Õnneks suutsime nende mänguga kohaneda ja kaitses omad korrektuurid teha. Täna (eile – toim) olime hädas oma visetega – avapoolajal ei saanud me ju ühtegi kolmest sisse! –, aga õnneks teisel poolajal hakkasime rohkem õnnestuma ja panime paremuse maksma. Lihtne kumbki mäng siiski polnud.

Mul on Eestist suurepärased mälestused! Suhtlen Kalevi peatreeneri Alar Varrakuga siiani umbes viis korda aastas – ta on mu hea sõber. Kolm hooaega tagasi olin peaaegu Kalevisse naasmas, sest Poolas Turowis ei klappinud asjad. Muide, olen mõelnud sellele, et võiksin mõne aasta pärast oma karjääri just Eestis lõpetada. Välisklubidest meeldis mulle Tallinnas ja Kalevis kõige rohkem, nii et ma ei välista üldse seda võimalust!»