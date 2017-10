Moekuninganna kroonitud!

Disainerid, kes oma ideid couture-käsitöö vormis väljendavad, tunduvad tihti hõljuvat kusagil kõrgel pilvepiiril, kättesaamatud ja kauged. Seda enam soojendas südant Viirpalu seekordne etteaste, mis algas humoorika, siira ja samas ääretult stiilse muinasjutuga lapsepõlves tema traksipükstele ilmunud jänesest. Mõni naeris, teine pühkis pisara, kõik olid liigutatud. Moe esimene eesmärk on üllatada, pakkuda ootamatut. Kui selle kõrval õnnestub ka vaatajate südameni jõuda, on tegu tõelise meisterlikkusega. «Jäneselugu on võetud elust enesest,» selgitab Viirpalu ise. «See ongi minu lugu, ise panin selle kirja.» Disaineriks kasvamise legendi pildus autor muretult ka huumorit, isegi killukese eneseirooniat, sest kõigil tugevatel naistel on üks ühine joon – nad julgevad ja oskavad ka iseenda üle naerda.

Tõdegi jõuab paremini kohale, kui seda liiga tõsiselt ei võeta. Näiteks targa jänese salanõu, mis ütleb, et talje tuleb teha sinna, kus see tegelikult on, ei leia tänapäeva moeilmas sugugi alati rakendust. Küll aga oleks armas uskuda, et eesti rahvusmustritel ja käsitöötehnikatel on maagiline jõud. Kes siis ei tahaks maailma paremaks ja ilusamaks muuta, kasutades vaid inimsõbralikke naturaalseid kangaid, põlvi nõrgaks võtvalt meisterlikke tikandeid ja kohalike meistrite käsitööd!

Kristina Viirpalu moelooming / Erlend Štaub / TFW

Kristina Viirpalu andekuses ei kahtle keegi, ei kodus ega võõrsil. Moelooja on julge, ettevõtlik ja emotsionaalne, kuid maailmavallutused on teoks saanud naiselikul viisil. Ilusam on ilmuda kutsutud ja tähele pandud talendina, kui ise sõjakalt uksi maha lõhkudes sisse murda. «Mind on palutud mitmetele moesündmustele, New York on aga linn, kus oleme kanda kinnitanud – sealt on minu moeloomingut võimalik ka osta.»

Mõtlen luues alati naisele, kes ei karda olla silmapaistev ja seksikas. Tarkade, ilusate, seksikate naiste sees on minu arvates maailma tugevaim jõud!

Sinivereline stiilitaju

Vastsel Kuldnõela omanikul on sinivereline stiilitaju nii disainis kui ka maneerides. Ta võib lavale tuua midagi nii pöörast ja paljastavat, et igas teises tõlgenduseks libiseks see kohe hea maitse piiridest välja, Viirpalu aga tajub seda juuspeent vahet ning naudibki noateral tantsimist.

Ideede lennukus ja teostuse meisterlikkus kulgevad alati filigraanselt harmoonilises valsitaktis. Või ei – temperamentse ja juba oma olemuselt ülinaiseliku Viirpalu puhul on see pigem samba! Tema algupäraste ideede galeriis on palju värvikaid õnnestumisi – Haapsalu salli kleitidest otsekui nahale tikitud bodideni, lisaks daamilikud ja kraadikese dramaatilised pariisitarimantlid, kunstiteoseks tikitud sukad ja palju muud. Ent juba niigi kosmilisse kõrgusse tõusnud isikliku taseme latist suutis sel korral lavale toodud kollektsioon kõrge kaarega üle lennata. Midagi veel vingemat, kõnekamat, terviklikumat? Midagi silmapilkselt äratuntavalt kristinaviirpalulikku, kuid samas täiesti uut? Just seda ja ülivõrdes pakkus tuliuus moedefilee! «Eks siin ole natuke seda meie kõigi salaunistust Pariisist,» avab autor oma loomingu tagamaid. «Sain inspiratsiooni ideaalsest ajaperioodist, kui mehed olid veel mehed ja naised olid naised. Ma püüan kultiveerida seda, et naised ka tänapäeval näeksid veel naiselikud ja kaunid välja, et kõik ei läheks nii uniseksiks kätte…» Moekunsti keeles tõi see lavale tikandite, sulgede ja vormimängudega šikid mantlid, provokatiivsed bodid, volangikoskedest varrukad ja ulmeliselt kaunite, tikitud seljadetailidega õhtukleidid.

Kristina Viirpalu moelooming / Erlend Štaub / TFW

Unistuste asjad

Kristina Viirpalu on disainer, kes oskab naiste unistused täpselt ja tundlikult disainiks vormistada. Tema õhkkerged tikitud bodid on naiselik kapriis, millele vähesed suudavad vastu panna. Kuid samamoodi kootud kleidid – õhtukleit, mis võtab täpselt kandja kuju, ei kortsu ega ahista teda mingil moel. Loetellu võiks lisada pea kõik, mis Viirpalu moemajas valmib. Siin pole isekaid lavamudeleid, ongi vaid asjad, mida naised armastavad. «Moeloojana püüdlen ma ju selle poole, et naised tõesti tunneksid ennast hästi ja elegantselt, et nad oleksid õhtu tähed, kui minu asjad selga panevad,» räägib moelooja. «Eesmärk ei ole see, et minu loomingut oleks kusagil kuulsas ajakirjas või moelaval märgatud. Mõtlen luues alati naisele, kes ei karda olla silmapaistev ja seksikas. Tarkade, ilusate, seksikate naiste sees on minu arvates maailma tugevaim jõud! See on energia, mis tegelikult viib maailma edasi.»