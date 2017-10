Moenädala pärlisadu

Mare Kelpman / Erlend Štaub / TFW

Hõbenõela võib uhkusega oma mantlireväärile sättida tekstiilikunstnik Mare Kelpman. Disainer väljendab ennast materjalide keeles, kasutades väga piiratud võimalusi ja vahendeid. Tulemuseks on lihtne, kuid jõuline looming, kus saavad kokku soojad kallistused ja põhjamaine puhtusearmastus, värvirõõm ja siiski teatav vaoshoitus. Kelpman ei võida südameid efektide või paljastuste abil, kuid kes hakkab huvi tundma ning jõuab selleni, et mõnda tema teost puudutab, on kohe võlutud. Nii palju hinge on kootud tema ainulaadsete mantlite igasse mustrikorda, et esimesest silmapilgust armuda on enam kui lihtne.

Mari-Liis Saretok. Kokomo / Erlend Štaub / TFW

Kes on öelnud, et mood peaks olema pretensioonikas ja kontseptuaalselt koormatud, kui see võib olla ka lihtsalt… õnnelik?

Nominentide väärikas rivis jõudsid lavale ka Mari-Liis Saretoki sillerdavad unelmad autori salajaselt õnnemaalt, mida ta Kokomo kollektsiooniks nimetab. Lõhikutega litterkleidid, pitsid ja brokaat ning sinna juurde soojad sokid ja pehmed karvased toasussid? Kes on öelnud, et mood peaks olema pretensioonikas ja kontseptuaalselt koormatud, kui see võib olla ka lihtsalt… õnnelik?

Xenia Joost. Rebellionaires / Erlend Štaub / TFW

Tõelise energiaorkaani päästis moelaval valla Xenia Joost. Rahvas valib alati õigesti! Tegelikult pole pühapäeval sündiv otsus pooltki nii kaalukas kui Postimehe veebis sündinud parima disaineri valik. Xenia vitaalne, mustriline, kirgas ja geniaalne noorte tänavamoekollektsioon rebis esimesest päevast juhtima ning võitis kuuendale kohale jäänud kollektsiooni pea viiekordselt. Ulmelised mantlid, suured printpusad, roosad karvased karupüksid… Uudsus, värskus, vabadus ja vürtsiks paras annus mässumeelsust – selline on Xenia tuttuus laste-noorte moemärk Rebellionaires. Mul on täitsa suva, mis passis kirjas, mina ise kannaksin sealt kõike!

Marit Ilison / AFP / Scanpix

Kuldnõela puhul oleks samuti ääretult ebaõiglane jätta tähelepanuta nomineeritud, kellest peaauhind sel korral küll mööda läks. Eesti moes on sageli nii, et kõrvuti konkureerib minu geniaalset asja. Marit Ilisoni uued uneootajad nägid igal juhul välja veelgi intrigeerivamad kui varasemad nõukanostalgiat kandvat tekk-mantlid. Originaalkangad, oskuslikud värvikombinatsioonid ja väikese krutskiga stilistika. Lennukas loovus täiuslikult puhtaks stiliseeritud, erakordselt kantavas vormis.

Kadri Kruus / AFP / Scanpix

Küll on kahju, et meil eraldi Kotinõela auhinda välja ei anta, sest on ka varem nähtud, kuidas silmapaistvad aksessuaariloojad peavad märksa suuremate õhtukleitidega mõõtu võtma. Siiski on aus need andekad esile tõsta, olgugi et moeskaala pole neile ehk mugavaim paik konkureerimiseks. Kadri Kruus paneb oma käekottides kokku klassikalised meistrioskused ja nüüdisaegse mõttelaadi. Erakordne oli stilistika – kotte täiendasid disaineri enda loodud keebid, mis olid vahetatavate kotirihmadega kunstipäraselt drapeeritud. Showʼ finaal, kus lavale marssis hulk disaineri loomingu kandjaid eesotsas moeguru Stella K. Wadowsky ning etenduses stilistina kaasa aidanud Merit Boeijkensiga. Elujõuline lavatervik sobib hästi Kadri valitud suunaga – ta loobki kunsti, mis ka tegelikus maailmas ja tegelike kandjate käevangus suurepäraselt hakkama saab.

Kristian Steinberg / AFP / Scanpix

Kristian Steinberg väljendas ennast moelaval väga ootamatus keeles. Disaineri eesmärk publikut üllatada ja esimesel hetkel veidi nõutuks muuta õnnestus suurepäraselt – erinev stiil, väljenduslaad, materjalivalik, vormikeel. Ei mingit halastust laisale vaatajale, ei ühtki tuttavat mustrit, mille alusel moodi mõõta, ega selgelt loetavat stiilivihjet, millest kinni haarata. Mitte kõik intrigeerivad materjalid ei paistnud ära suure saali tagumistesse ridadesse, ulmelist sulekangast pidas mõni lausa plüüsiks, kuid lähedalt oli kontrastide mäng uljas ja muljetavaldav. Kristiani kontseptuaalne looming on eeskätt mõeldud mõttega ja süvenedes uurimiseks. Lähemalt saab tema teoseid uurida Tallinna Kaubamajas pop-up-näitusel, mis jääb avatuks oktoobri lõpuni. Ambitsioon moelaval tõestada, et huvitav rõivas ei pea tingimata olema selline, mis nõuab kandjalt null-suurust ja täiuslikke proportsioone, jõudis samuti publikuni. Võimaluste skaala olla huvitav ka nii, et kehakuju igaühele ei eksponeeri, on ju määramatult avaram! Miks mitte mängida reguleeritavate voldirühmade, asümmeetriliste «poolikute» kleitide ja seelikutega. Põnevad indiaani mustrid, vastandliku karakteriga materjalid ja värske siluett äratab tähelepanu niigi. Kandjale võib see olla kaitse, mis ei käsi midagi ega suru midagi peale, kus on ruumi ka hingata ja erineda.