Annika Laats - katkine ja puudulik maailmaparandaja

See on ääretult kurb. Ma tean ka sellest aastast paari inimest, kes on siit elust läinud. Nad on olnud noored ja andekad. Ütlesin suvel siinsamas kiriku juures ühele sõbrale, et tunnen kaasvastutust ja -süüd nende inimeste surmas, sest ma pole teinud suud lahti ega kõnelenud nende kaitseks – ei ole öelnud välja, et nad on inimesed nagu meie. Samamoodi patused, samamoodi katkise hingega, ja nad vajavad samamoodi halastust ja armu nagu me kõik.

Sel hetkel, kui Urmas Vaino helistas ja mind saatesse kutsus, ma juba teadsin, et mul pole valikut – ma pean minema. Paar nädalat varem ilmus Eero Epneri sulest minu jaoks väga oluline kirjutis kurjuse normaliseerumisest (9. septembri PM AK – toim). Ma ei tunne Epnerit isiklikult, kirjutasin talle NO99 üldaadressile. Meil tekkis põgus, aga südamlik kirjavahetus. Tunnistasin, et olen juba liiga kaua vait olnud ning seda kurjuse vohamist hämmeldunult pealt vaadanud. Tõsi, päris vakka ma ju ei istu, kõnelen oma koguduses, räägin lastehaiglas inimestega, vaikuselaste peredega, aga see pole piisav. Sest kui kaua võib lasta kurjal ja labasel mõtteviisil levida ning jätta kas või oma puudulikul moel rääkimata valgusest ja headusest.

- Mulle tundub, et Eero Epneri essee tabas paljudel lugejatel mitte valusat kohta, vaid lausa lahtist haava. Aga vaid väga üksikud inimesed on loomult kurjad. Kuidas see kurjus alguse sai, kust see tuli ja mida me kõik tegemata jätsime, et kurjus normaalseks muutus?

Pimedus luusib ringi kogu aeg. See risk valgusest kõrvale kalduda on inimeseks olemises kogu aeg olemas olnud. Aga tundub, et praegu on kurjuse jaoks tõesti kuidagi soodne, rammus aeg. Ning mis läbi ajaloo üpris tavaline – kurjus esineb harva puhta kurjusena. Ta oskab väga kenasti kaunite aadete ja traditsioonide hõlmas sisse pugeda, nõnda et me ei märkagi, kui hämarus muutub pimeduseks. Silm harjub ja sa ei märka muutust tükk aega, enne kui tõesti enam asjade piirjooni ei seleta. Siis peab küll lambi põlema panema.

Mu hea sõber ja klassivend Karl Martin Sinijärv kirjutas neil päevil: «Kuid pimedik pole ju muud kui valguse puudumine, sestap jätku kiirgusele. Ei saa lasta lihtlabasel tuhmusel volilt vallale vajuda; ent eks too hajubki kui kõhe udu päevatõusu käes.»

See, mis meil siin praegu levib, on provintsiaalne kurjus. Ja need, kelle valuläve see juba ületama hakkab, lähevad siit ära – sinna, kus elu on inimlikum. Ja sellega suureneb siinse tigeduse kontsentratsioon.

Eelmise laupäeva hommikul hakkas meie perele tunduma, et pinget ja tähelepanu on meie ümber saanud liiga palju ja me enam muust ei räägigi. Otsustasime, et läheme Kumusse saksa ekspressionistide näitusele, siis lähme välja sööma ja kogu ülejäänud päeva ei räägi enam sellest.