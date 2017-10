Filmiarvustus «Palju õnne surmapäevaks»: naljakas õudus

Naljakas õudus

Kuidas nüüd viisakaks jääda... Ütleme nii, et tõeliste, päris õudsete õudusfilmide kriisist, täpsemalt originaalsete stsenaariumite katastroofilisest puudusest on sel kümnendil ammuilma räägitud. Ning kahjuks on kümnendi alguses üsna eriliste lugudega vaatajaid lummanud Blumhouse Productions – produtsent Jason Blumi madalaeelarveliste õudusfilmide tootmisele keskendunud filmifirma – asunud vist allakäiguteele.

Tõtt öelda olen selle eraettevõtte tegemistel tükk aega silma peal hoidnud. Mäletan suurepäraselt, kuidas viis aastat tagasi ühel kell kümme õhtul alanud seansil kinosaalis harvaesinev haudvaikus tekkis. Keegi ei söönud, keegi ei joonud, keegi ei jooksnud tualeti ja kinosaali vahet, keegi ei mölisenud ega sirutanud jalgu ees oleva istme seljatoele. Inimesi võis saalis olla paarkümmend, ja kui vaatasin selja taha, siis sellist vaatepilti, usun, igatseks näha iga tõelise õudusfilmi režissöör: need, kes tõesti paarina kinno tulnud ja tagaritta istunud, hoidsid teineteisel sõna otseses mõttes ümbert kinni mitte sellepärast, et pimedat kinosaali oma huvides ära kasutada, vaid et ekraanil toimuvat vaadates teineteisest tuge leida. See oli samuti Blumhouseʼi film. «Sinister», eesti keeli «Pahaendeline», mille peaosas säras Ethan Hawke.

Ent kui kolme miljoni dollarilise eelarvega valminud filmist saab kassahitt, teenides 77 miljonit, paneb see mõtlema. «Pahaendeline 2» polnud enam eelkäija mõõtu, aga pappi teenis ikka – kõik, kes esimest osa nägid, tahtsid ju teada, mis edasi saab.

Filmi «Palju õnne surmapäevaks» tegijad on arvestanud sellega, et publik, kes seda vaatama tuleb, on noor ja mitte eriti nõudlik. See on publik, kes käib kindlasti enne seansile tulekut toiduleti eest läbi, ostab kokat, popkorni ja võib-olla veel midagi. Saab süüa, juua ja möliseda.

Süžee on üles ehitatud õudusfilmides tülgastuseni korratud kordumise põhimõttele. Mitte just eriti empaatilise ja siivsa tütarlapse Theresaga (Jessica Rothe) saab end mõtteliselt seostada iga teine tudeng, maskiga mõrvarit oleme aga ei tea kui palju näinud. Miks ta selliseid hirmsaid asju teeb, seda vaadake juba filmist.

Muide, peategelane meenutab mõneti Blumhouseʼi produktsioonina suvel linastunud filmi «Amityville: Kurjuse ärkamine» kangelannat. Ent seegi linateos, ehkki keskses osas nimekas Jennifer Jason Leigh, oli lati alt läbiminek.

Meenub, et kordumisest on tegelikult tehtud 2009. aastal üks 12 miljonit dollarit maksnud tõeliselt hea õudukas – «Triangle», mille kirjutas ja lavastas Christopher Smith.

«Palju õnne surmapäevaks»

Lavastaja Christopher Landon

Osades Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine jt