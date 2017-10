Kuidas saaks Tartu siin oleva tarkuse raha teenima panna?

EKRE

Tartu on nagu see leiutaja, kelle naine käis naabritele kurtmas, et mu mees oskab teha kõike, välja arvatud raha. Tuleks enam väärtustada elukeskkonda, tuua välja tugevad küljed Emajõelinnana linnarahva ja turistide jaoks. Teha koostööd Pärnu ning Viljandi ja teiste Lõuna-Eesti linnadega, et turistid leiaksid tee Tallinnast või Riiast väljapoole. Tallinna-poolsele survestamisele üleriigiliste projektide rajamisel (nt Rail Baltic) saab tunduvalt paremini vastu seista ja Tartu huve senisest paremini kaitsta. Kohalikus mõõtmes rääkides tuleb soodustada kohalikku ettevõtlust, hangete piirmäära vähendamisega luua võimalusi ka väikeettevõtjatele. Kui ettevõtlikud inimesed tunnevad linna toetust ja õiglast kohtlemist, on neil indu rajada ka lisatöökohti, mis suudaks paremini kasutada meie tarkuse potentsiaali.

Isamaa ja Res Publica Liit

Arendades Tartu head elukeskkonda ning aidates kaasa piirkondliku teaduskoostöö ettevõtlusvõrgustiku arenemisele.

Keskerakond

Tartusse investeeritud koolitus- ja teadusrahal on alati olnud parim hinna ja kvaliteedi suhe. Seda saab tõhustada vaid paljude erinevate meetmete koosmõjus. Neist olulisim on keskvõimude poliitika muutmine (ametkondliku killustatuse ja halli võrdsustamise poliitikast loobumine, Tartu loomingulise potentsiaali jõulisem arvestamine Eesti-siseses tööjaotuses). See tähendab ka laste võimete kui suurima rahvusliku rikkuse varast avastamist ja «eriti andekate» klasse ülikoolilinnas.

Reformierakond

Linna ülesanne on võtta vahendaja roll ning tuua omavahel kokku ettevõtted, teadusasutused ja investorid. Plaanime algatada linna, ülikoolide ja investorite koostöös toetusfondi teaduspõhiste spin-off-ettevõtete tekkimise hoogustamiseks. Samuti toetame edaspidigi ärikiirendite ja -inkubaatorite tegevust ning rahvusvahelise ärifestivali sTARTUp Day korraldamist.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Tartu majandusedu alus on ülikoolide, linna ja ettevõtjate koostöö. Tartu ülikoolides luuakse palju suure rakendusliku potentsiaaliga teadust. Et see potentsiaal realiseerida, on vajalik ettevõtluse alustamise tugisüsteem ning stabiilne alustavate ettevõtete rahaline toetamine. Kindlasti on oluline ka see, et tudengid tahaksid siia jääda. Linn saab teadusmahukat ettevõtlust toetada, olles uuenduslike ideede puhul koostööaldis, kasutada linna elava laborina tänapäevaste teenuste ja tehnoloogiate katsetamisel, näiteks isejuhtivate sõidukite arendamisel ja katsetamisel. On oluline arvestada linnaplaneerimises erinevate majandusharude spetsiifilisi vajadusi. Tähtis peaks olema linnajuhtide roll kutsumaks Tartusse ja Lõuna-Eestisse suuri tööandjaid, kõrgtehnoloogia tipptegijaid.

VL Südamega Tartu

Tartu eesmärk peab olema positiivselt eristuda roheliste parkidega omanäolise teadus- ja teadvuslinnana, kuhu inimesed tahavad tulla – ja kuhu nad tahavad tagasi tulla. Tartu äriinkubatsioon on paraku nõrgale tasemele toppama jäänud ja vajab hädasti uusi juhte – hingelt noori mehi ja naisi. Ühe esimese tegevusena võimule saades vahetame välja Tartu teaduspargi tippjuhtkonna, pakkudes direktoritooli Rene Tõnissonile, kes on selle asutusega kaua ja tulemuslikult seotud olnud.

VL Tartu Eest

Meil on teadustaristu ja ülikoolid, mis meelitavad siia noori inimesi õppima, aga hilisemad karjääri- ja palgavõimalused pealinnas või välismaal on kahjuks palju suurem tõmbenumber kui võimalused Tartus. Tartu vajab jõulisemat ettevõtluse arengut, mis võimaldaks erinevate erialade lõpetajatel ennast Tartus realiseerida. Ettevõtluse areng, konkurents, palga ja töökohtade kasv on need, mis võimaldavad ambit­sioonikatel ja tarkadel inimestel Tartusse jääda. Oma rolli mängivad muidugi ka transpordiühendused. Ettevõtlikud inimesed ja teadlased reisivad palju ja nad vajavad kiireid ühendusi muu maailmaga. See kõik on jälle seotud linna tõmbekeskustega. Kui neid ei ole, siis ei saa me rääkida ka huvist linna vastu ega siin raha teenimisest.

VL Tartu Heaks

Volikogu toetab reforme, mis on suunatud tööhõive suurendamisele, inimeste majandusliku olukorra parandamisele ja seeläbi Tartu kui omavalitsuse tulude kasvule. Loome igale Tartu gümnaasiumi, kutseõppeasutuse või kõrgkooli lõpetavale noorele võimaluse saada ettevõtluskoolitust. Targa linna projektide (sh uute e-teenuste loomise) kaasrahastamiseks loome Targa Tartu fondi. Süveneme senisest suuremal määral Tartu kutsehariduskeskuse probleemidesse, aitame kooliperel populariseerida kutseõpet kui meistrite koolitust. Suurendame koostööd start-up’i kogukonna, ülikoolide ja linna vahel. Selleks toetame ökosüsteemi (üritused, kiirendid, inkubaatorid, hub’id, võrgustikud) tugiüksusi. Loome Tartusse ingelinvestorite võrgustiku, toetades sellesuunalist tegevust, nagu EstBAN Tartu grupi loomine ning eraldiseisvad üritused investoritele.

Ühendatud Vasakpartei

Nõukogude ajal võeti selles suunas mõndagi ette (kaks üleliidulise tähtsusega ja suure ekspordipotentsiaaliga aparaaditehast, plastmassitehas), kavandati üli­puhaste ainete tootmist, ülikoolil olid koostöölepingud ettevõtetega. Sellised ettevõtmised võimaldaksid tänapäeval ka tudengeid osalise tööajaga rakendada.