Millal saavad tartlased tasuta ühistranspordi?

EKRE

Meie programmis on tasuta sõit ühissõidukites kooliõpilastele. Päris tasuta transport oleks mõttekas kehtestada mitte kitsalt Tartus, vaid üle Eesti, siis ei tõmba linnad väikeasulate elanikke ära.

Isamaa ja Res Publica Liit

Tasuta ühistransport on edukalt kasutust leidnud Belgia väikelinnas Hasseltis. Seal võeti see autostumise pidurdamiseks kasutusele ning on end aastate jooksul õigustanud. Töötasime selle idee korralikult läbi enne üle-eelmisi valimisi ja tulime programmis sellega Tartus välja, sest nii või teisiti maksab Tartu linn suurema osa ühistranspordi kulust dotatsioonina vedajale kinni. Meil oli kava, kuidas selle abil linnaliikluses autosid vähemaks saada ja inimeste vajadustest lähtuvat ühistransporti pakkuda. See idee ei leidnud Tartus toetust, küll aga tehti väikeste muudatustega ära järgmistel valimistel Tallinnas. Nüüdseks on tasuta ühistransport populistliku farsiga muudetud koletiseks, mida isegi korralike analüüside ja tegevuskavade olemasolul ei sooviks Tartu ükski poliitiline jõud toetada. Seetõttu pole lootust ka lähiajal selle realiseerimisele.

Keskerakond

Meie tahte kohaselt järgmise valimisperioodi jooksul. Linna kui terviku edendamiseks, aga ka loodushoiu ja ressursside mõistliku kasutamise aspektist on see vajalik. Üht viivitust siiski pooldame: enne tasuta ühistranspordile üleminekut viime liinivõrgu ja -graafikud kokku sõitjate vajadustega.

Reformierakond

Tasuta asju ei ole olemas. Isegi kui bussis ei peaks enam piletit ostma, maksaks linnavalitsus tartlaste maksurahaga selle teenuse ikkagi kinni. See raha tuleks teiste valdkondade arvelt. Leiame, et tasuta transpordist olulisem on see, et bussid oleksid puhtad, mugavad ja liiguksid piisava sagedusega. Väikelapsed, eakad, raskema puudega inimesed ning paljulapselised pered omavad ka praegu tasuta sõidu õigust.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Tartlased saavad tänapäevase bussipargi ja kasutajasõbraliku liinivõrgu 2019. aasta suveks. Ühistransporti doteerib linn praegu ja ka edaspidi väga olulisel määral. Täiesti tasuta teenusest on tähtsam teenuse kvaliteet ning selle tagamiseks on vajalik valdkonna rahastamise stabiilsus.

VL Südamega Tartu

Südamega Tartu pakub juba lähiajal välja Tartu maakonnaliinide tasuta ärimudelile üle viimist ja näeb lähitulevikus tasuta ühistransporti ka linnaliinidel.

VL Tartu Eest

Ei ole üldse õige rääkida tasuta ühistranspordist. Isegi kui bussisõitjad ise piletiraha ei maksa, maksavad nad kaudselt läbi linnaeelarve ikkagi ühistranspordi eest. Arvame, et praegu ei ole ilma piletiraha maksmata linnaliinibussidega sõitmine Tartus aktuaalne teema. Aktuaalsem on ühistranspordi kõikirahuldav korraldus. Ka võiks Tartu olla linn, kus bussiga sõitjaid ei lahterdata omadeks ja võõrasteks.

VL Tartu Heaks

Kui linnale laekuva üksikisiku tulumaksu osakaal suureneb nii, et saame opereerida vähemalt viiendiku suurema summaga, võib kaaluda. Tartu praeguse tulubaasi põhjal ei näe selleks võimalusi.

Ühendatud Vasakpartei

Siis, kui Keskerakond ja Vasakpartei koos võimule tulevad.