Tuhat lugu magusas purgis

Mesinikeks said nad aga puhtalt tänu juhusele – kui mõni peab mesilasi meelitama, siis Valtinitele tulid sülemid ise aeda kätte. «Ühel ilusal hommikul olid meil aias hästi ilusad ja suured sülemid puu otsas,» kirjeldas Maire Valtin.

«Me rõõmustasime ja jooksime välja, aga ega me ei teadnud nende pidamisest siis midagi.» Naise sõnul olid nende naabril sel ajal ka mesilased, aga kuna viimane käis tööl, siis võisid mesilased naabri juurest jalga lasta.

«Mesilased tahavad karjust, ta on ju metsloom, ja kui ta saab, siis ta vaatab metsa poole, kui temaga väga hästi ja oskuslikult ei osata tööd teha,» selgitas Maire.

Ettevõtte nime Artocarpus saamislugu on aga hoopis omapärane. Enne mesindusega alustamist tegutsesid nad AS Martini nime all (Martin on ühtlasi ka nende noorema poja nimi – M. J.), kuid kuna nende omakapital oli väike, siis pidid nad hakkama osaühinguks.

«Aga Martineid oli Eestis seitse tükki!» sõnas Maire ja lisas, et mõtlesid nii üht kui ka teist nime, kuid kõik olid üksteisega nii sarnased. «Võtsime siis entsüklopeedia lahti, panime näpu peale ja tuli Artocarpus.»

Aastaid hiljem, kui abielupaar Sri Lankal puhkamas käis, leidsid nad botaanikaaiast samanimelise puu. «Vaatasin, et nii suur puu, ja siis nägin nime – Artocarpus (eesti keeles leivapuu – toim)!» Igor märkas puu nime läbi fotoaparaadi objektiivi.

Abielupaari rajatud meeärist on praeguseks saanud neljaliikmeline pereettevõte. «Alustasime koos abikaasaga, aga nüüd on noorem poeg selle asja üle võtnud ja tema on ka maja Euroopa Liidu rahaga korda teinud,» rääkis Maire, ja lisas, et nüüd hakkab maja neile väikse jääma, aga seda paradoksaalselt just seetõttu, et viimased aastad on mesinikele kehvavõitu olnud.

Nimelt on pereettevõte otsinud endale lisatööd ja tegeleb lisaks enda mee valmistamisele ja pakendamisele ka teiste meetootjate mee pakendamisega. Pakendamiseks on vaja aga suuremaid ruume, kuhu meetünnid ja pakendatud meepurkide alused ära mahuks.

«Öeldakse, et ära pane munasid kõiki ühte korvi, et parem on, kui nad on laiali,» sõnas Maire. «Nii me siis toimetame, ja poeg mõtleb, et äkki peame natukene suuremaid ruume vaatama, sest kitsaks jääb.»

Ettevõte pakub teenusena ka teistele mesinikele mee pakendamist. / Eero Vabamägi

Suur osa Artocarpuse meest läheb meesegude valmistamiseks. Mõte segada erinevaid asju mee sisse ja seeläbi ka neile lisaväärtust anda tuli pärast Rootsis ekskursioonil käimist, kus neile anti maitsta mett, millesse oli segatud vanillikaun.

«Tulime koju ja mõtlesime, et oi jummel, mida kõike võib meega teha! Ja nii me alustasime, kuivatasime-jahvatasime saialille, kummelit, marju» loetleb Maire esmaseid katsetusi. «Siis hakkasime müügiletti vaatama, et mis värvi võiks veel teha.» Nõnda sündis ka piparmündimesi.