Kingsepp Kase kirju, rõõmus ja kirglik kunst

Astusin sealt ruumidest läbi mõni päev enne avamist ehk siis, kui ülespanu oli täies hoos. Taas üks vahva Jüri Kase näitus tundus. Meenus sama autori hiljutine väljapanek Tallinna kunstihoone galeriis. Kui aga nägin väljapaneku lõplikku kuju, siis ... Miskipärast tuli kunstimajas esimesena keelele sõna «suurejooneline», kunstihoone näitus – «austav ja usalduslik».

Nagu üteldud, vajus seekord karp lahti ja võttis põlved nõrgaks, mida Tallinnas ei juhtunud (pigem tahtnuksin lihtsalt kedagi-midagi kallistada). Meenus pisut üle aasta tagasi Tartus samades ruumides olnud Elmar Kitse näitus. Ka see lõi üksnes maalidega üsna mahulised ruumid täis.

Kask seab erimõõdulised lõuendid seintele, põrandale ja lakkegi nõnda, et kahemõõtmelisusest hüpatakse kolmemõõtmelisusesse ja sealt justkui veel kaugemale. Pean silmas hingelist ja emotsionaalset osa, mis mõne teise autori puhul ilmneb alles kommentaari kaudu – mida Kasel kui tõelisel meistril pole vaja.

Nagu Kase puhul eeldada, on seekordki selget ja puhast värvi ning kahtlemist mitte sallivat pintslilööki. Suured värvilised (ka must ja valge on värvid!) pinnad lõuendil ja seinal vahelduvad joonistusliku-joonelise sigrimigri ja ka jõulise pintslikäsitusega.

Väljapanek kunstimajas on just nii kirju ja rõõmus, nagu meie sisemine elu VÕIKS olla. Seetõttu liigitub «Pikalt ja pidevalt» Eesti Vabariigi juubeliks tehtud kinkide ritta. Jah, kingsepp jäi oma liistude juurde, kuid tegi funktsionaalsete käimade asemel pidulikud säärsaapad.

See näitus on tõsiselt rõõmus ja kirglik. Ülimalt mõistlik oleks pühapäeval seal ennast pisut puhastada – loobitud poliitpori ei tohiks uude nädalasse küll viia!

Jüri Kase isikunäitus «Pikalt ja pidevalt» on Tartu kunstimaja (Vanemuise 26) teisel korrusel avatud viimast päeva pühapäeval kell 12–18. Sissepääs tasuta nagu teistelegi Tartu kunstimaja väljapanekutele.