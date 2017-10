Kas on õige ehitada raamatukogu kõrvale Vabaduse puiestee äärde parkimismaja?

EKRE

Oleneb tingimustest: kas see hoone sobiks Tartu ajaloolise südalinna atmosfääri, kas peaksime selle huvides millestki loobuma? (Jälle park?) Parkimiskohtade puudust on tunda ja lahendusi on vaja. Üks lahendus oleks ehitada parkimismaja, soovitavalt maasisene, Vanemuise ülemisse parklasse.

Isamaa ja Res Publica Liit

Kesklinna on parkimismaju väga vaja. Neid tuleks planeerida nii, et need ei jääks silma riivama. Vabaduse puiestee äärne parkla on oma asukohalt praegu väga oluline, kuid selle kohta, kas seal võiks olla mitmekorruseline parkimismaja, peaks küsima linnarahva arvamust. Parkimismajadele tuleks leida vähem silmatorkavaid lahendusi, näiteks ehitada maa alla või mäe sisse.

Keskerakond

Praeguse parkimisplatsi mitmekorruseliseks ehitamine on otstarbekas. Kesklinn vajab parkimismaja. See on linnavolikogu otsus. Uus volikogu peab jälgima, et elutervest kokkuhoiust ei saaks koonerdamine ning niivõrd kaunisse paika kerkiks ikka Tartule sobilik hoone, mitte kaalikas tordi sees. Alustagem arhitektuurikonkursist ja siis vaatame õunte pealt.

Reformierakond

Parkimismaja ehitus on õigustatud juhul, kui see suurendab märkimisväärselt parkimiskohtade arvu kesklinnas.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Soovime kesklinna tänavatel jalakäijatele ja ratturitele ruumi teha. Samas on tähtis, et juurdepääsetavus ettevõtetele ja teenustele ei kannataks. Tegemist on linlaste praegusi liikumisharjumusi arvestava kompromissiga. Parkimismaja kesklinna autosid juurde ei too, sest vähendame samas mahus parkimist tänavatel. Arhitektuurilahendus selgub konkursil. Ebatüüpilise hoone sobitamine vanalinna on arhitektidele suureks loominguliseks väljakutseks. Peame konkursi kõrget taset linnaruumi rikastava lahenduse leidmiseks eriti oluliseks.

VL Südamega Tartu

Nagu ühes varasemas vastuses selgitasime, on parkimismaja rajamine praegusel kujul reformierakondliku korruptsiooni musternäide. Me pooldame raamatukogu juurdeehitise Palimtsest püstitamist nii, et see toimib nii kultuurimaja kui ka parkimismajana. Samuti juhime tähelepanu, et Südamega Tartu arenguvisioon sulgeb Vabaduse puiestee Rae­koja platsist turuhooneni autodele. Turuhoone, kaubamaja ja Vanemuise ette rajame esindusliku Bürgermusse väljaku – Tartu uue peaväljaku. Kahjuks pole võimulolev linnavalitsus muul moel EV100 raha osanud kasutada, kui Pirogovi pargis puid raiudes ja mäkke teed plaatides.

VL Tartu Eest

Kui see ehitatakse kesklinnas olemasoleva parkimisala peale (st see ei tule parkide arvelt), siis on see otstarbekas, arvestades inimeste liikumisvajadust ja soodumust soetada peresse rohkem kui üks auto. Kui kunstimuuseumis on kunsti hoidmise probleem, siis saaks uus hoone lahendada osaliselt ka selle vajaduse.

VL Tartu Heaks

Kui eelarve kasv teeb võimalikuks niisuguse investeeringu, on meie esmaeelistus ehitada Vabaduse puiestee äärde uus raamatukogukorpus. (Linnaarhitekt ja planeerimisametnikud väidavad, et see asukoht ei rahulda praegusi ruumivajadusi. Meie sooviksime teada, milline on ruumivajadus 10–15, parem veel 25 aasta pärast.)

Ühendatud Vasakpartei

Igatahes pole sellega kiiret, kui mõelda, et maksumaksja raha on vaja kulutada ka vaesemate maksumaksjate heaks (ligi pooltel leibkondadel pole autot). Kaubamaja ja Tasku parklad on pidevalt alakoormatud. Kesklinna liikluskoormust ei tohiks suurendada, vaid peab vähendama.