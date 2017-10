Euroliiga soosikud lapivad suvel tekkinud auke

Olgugi et FIBA otsustas veidi muuta MM-valikturniiri kalendrit, pole konflikt Euroliigaga lõppenud. Piisab vaid ühest näitest: Kreeka kohtub 24. novembril Suurbritanniaga, ent samal päeval on Euroliiga kavas Ateena Panathinaikose kohtumine Madridi Realiga, päev varem mängib Pireuse Olympiakos Milanos. Äsjasel EMil kuulus Kreeka koosseisu kümme mängijat kahest sealsest superklubist…

Väljaku serval toimub üht-teist veel. Suvel läksid liikvele sahinad, mis viitavad, et vaid «kutsetega peo» kuulsusega Euroliiga võib muutuda avatumaks. Väidetavalt tahetakse juba hooajast 2018/19 anda üks koht ka Eurocupi finalistile (võitjal on see pääse varasemast olemas), samuti kaasata Prantsusmaa meister.

Liikudes kuluaaridest platsile, alustagem tõdemusest: ehkki meeskondade koosseisud on üle elanud igasuvise suurpuhastuse, on suured jäänud suurteks. Vähimagi kahtluseta kuulub jätkuvalt esimesse soosikuteringi mullune esinelik Istanbuli Fenerbahce, Pireuse Olympiakos, Moskva CSKA ja Madridi Real. Huvitav on jälgida, kas viimastel aastatel mõõnanud Barcelona ja Ateena Panathinaikos suudavad fööniksina tuhast tõusta ning kas ja kes (Hispaania meister Valencia?) võtab endale musta hobuse rolli.

Mitmed Euroliiga staarmängijad on liikunud NBAsse. Nii pidi Fenerbahce tegelema kevadise tiitlivõidu vaieldamatutest peaarhitektidest Bogdan Bogdanovicist ja Ekpe Udoh’st jäänud aukude lappimisega. Moskva CSKA kaotas söödumeistri ja vaimse liidri Miloš Teodosici. Vitoria Baskoniast lahkus ookeanitagusesse unistuste liigasse Shane Larkin ja Istanbuli Anadolu Efesist Cedi Osman.

Madridi Realile andis valusa hoobi koondisesuvi. Euroliiga mullune väärtuslikem mängija Sergio Llull vigastas Hispaaniat esindades põlve ja jääb eeldatavalt 7–8 kuuks pealtvaatajaks. Tema puudumine annab aina suurema võimaluse ja vastutuse 18-aastasele Luka Doncicile. Vaatlejad on üsna veendunud, et Sloveeniaga Euroopa meistriks tulnud imelaps mängib enne NBA draft’is esimesena valituks osutumist kodumandril viimast hooaega.

Eesti korvpallisõbrale meeldib kaasa elada naabrite tegemistele. Olympiakos ja Panathinaikos tõid põhjalike muutuste tuules meeskonda vastavalt lätlase Janis Strelnieksi ja leedulase Lukas Lekaviciuse, Baskonia lätlase Janis Timma.

Kaunase Žalgiris üritab Šarunas Jasikeviciuse juhendamisel vähemalt korrata mullu tehtut, kui hooaja hakul autsaideriks peetud võistkond ütles häälekalt sõna sekka play-off-pääsmete jagamises. Balti klubikorvpalli uhkus tõi tagaliini mullu Monaco ridades säranud Dee Bosti, kellele legendaarne mängujuht Jasikevicius rajab suuri lootusi.

Moskva CSKA (3,43), Istanbuli Fenerbahce (4,36), Madridi Real (5,13), Pireuse Olympiakos (10), Ateena Panathinaikos (10,5), Barcelona (11,25), Tel Avivi Maccabi (26,5), Vitoria Saski Baskonia (31,25), Istanbuli Anadolu Efes (31,5), Valencia (33), Malaga Unicaja (39,25), Moskva oblasti Himki (40,5), Milano Armani Olimpia (51), Kaunase Žalgiris (70), Brose Bamberg (152,5), Belgradi Crvena Zvezda (176).