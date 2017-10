Kaasava eelarve võiduprojekt toob Emajõe äärde uued liikumisrajad ja romantilise roositiigi

Marti Viilu arvates sai viimaks valituks osutumisel määravaks see, et ühelt poolt panustati senisest märksa enam kampaaniale, kuid teisalt sõnastati idee ka natuke ümber. Kui varem oli fookus selgemalt spordil, siis seekord rõhuti lihtsalt liikumisele – et oleks otse linna servas koht, kuhu saaks tervislikult aega veetma tulla.

Piknikulauad ja roositiik

Dendroparki on liikumisradu tehtud varemgi, kuid kaasava eelarve toel rajatakse neid veelgi juurde ning mis eriti oluline – kuni Oleski teeni tehakse korda ka Jänese matkarada, mis praegu on vihmaste ilmadega nii porine, et puhta jalaga seda läbida võimalik ei ole. Jänese rada kaetakse kruusaga, uued dendropargi rajad aga hakkpuiduga.

Radade korrastamise kõrval on plaanis uuele elule äratada ka dendropargi jõepoolses servas asuv vana tiik. See puhastatakse ning tiigi kaldale rajatakse puhkekoht piknikulaudade ja varjualustega.

«Tiigi äärde istutame poolmetsikud roosid ning tiiki tulevad vesiroosid. Tiigi juurde ehitame ka platvormi, kus istuda,» kirjeldas Viilu. Ta lisas, et kuigi põhilised tööd võetakse ette järgmisel aastal, sooviks nad ideaalis tiigi ära puhastada veel tänavu.

Koolipere võit

Liikumist edendab ka teisena kaasavast eelarvest toetust saav projekt. Selleks on Mart Reiniku kooli idee «Liikuma kutsuv hoov», mille eesmärk on kahe koolimaja vahele rajada kõigile avatud turvaline ala, kuhu on kavandatud asfaldimängud, lauatenniselaud, välitreeninguseadmed, rulatamisala ning õuesõppe võimalused.

Projekti vedas Reiniku kooli vanematekogu, mille juht Kristi Terep oli eduka kampaania järel siiralt õnnelik. «Oleme tegutsenud kolm aastat ning kogu aeg nuputanud, kus kool ja lapsevanemad koostööd saaks teha, et sellest reaalset kasu tõuseks,» märkis Terep.

Ta lisas, et eriti hea meel on tal selle üle, et ühise eesmärgi saavutamisse õnnestus kaasata kogu koolipere. See on oluline, sest kuna Reiniku kool asub kesklinnas, pole seal seni välja kujunenud selget kogukondlikku identiteeti.

«Kuid kool, lapsevanemad, õpilased ja õpetajad panid seljad kokku ja see oligi meie edu taga,» nentis Kristi Terep. Peagi hakatakse projekteerima, ning seal on Terepi sõnul märksõnad nutikad lahendused, et plaanitu eelarvesse ja ruumi mahutada.

Tänavusest kaasava eelarve hääletusest võttis osa 4635 inimest, see tähistab ka viie hääletusaasta rekordit. Linnavalitsuse avalike suhete osakonna kommunikatsioonijuht Lilian Lukka tõdes, et kuna samal ajal olid ka kohalike omavalitsuste valimised, kartis ta, et äkki jääb kaasav eelarve natuke suurte valimiste varju. «Kuid rahvas tunneb huvi ja on aktiivne ning see teeb muidugi head meelt,» sedastas ta.

Tartu kaasava eelarve hääletus Hääletanuid 4635

Hääli kokku 9090 1. koht – liikumisrajad Emajõe kaldal ja Tähtvere dendropargis (1177 häält) 2. koht – liikuma kutsuv hoov (1082 häält)