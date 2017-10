Espe jätkab siiski Eesti sprindilootuste treenimist

«Väga hea tunne on, et saan noorte treenimist jätkata!» ütleb Espe, kes on ametikult tööl tagasi üleeilsest. «Istusime kergejõustikuliidu, Eesti Olümpiakomitee ja Audentese spordikooli esindajatega maha, arutasime olukorda ja läksime heatujuliselt üksteisest lahku.»

Protsess ise ei kujunenud aga kuigi ilusaks, sest kui suvel kuulutati välja konkurss Audentese spordikooli uue kümnevõistlejate ja sprinterite treeneri kohale, ütles Audentese spordikooli direktor Priit Ilver, et 67-aastase Sven Andresoo ja 65-aastase Espe asemele soovitakse tuua noort verd. Et mõlemad konkursi kaudu välja valitud mehed (nimesid ei avaldatud) otsustasid ametist viimasel hetkel loobuda, kukkus välja nii, et kümnevõistlejaid naasis aastase vaheaja järel treenima Tõnu Kaukis (61) ning kiirjooksjatega jätkab ikkagi Espe.

Marek Niidu tippu viinud Espe gruppi kuulub Audentese spordikoolis seitse õpilast. Tema hetke silmapaistvaim hoolealune on 19-aastane Tony Nõu, kes teenis suvel juunioride Euroopa meistrivõistlustel 400 meetri jooksus omaealiste Eesti rekordi 46,24ga neljanda koha. Kogenud treener ei soovi noore sportlase arengut kuidagi forsseerida, vaid keskendub loomulikule edasiminekule. «Tal algas ju jooksjana alles kolmas aasta,» selgitab Espe. «Nii jooksutehnikas kui ka kiiruse arendamises on Tonyl seetõttu veel palju arenguruumi.»

Hiljuti sai selgeks, et Nõu, kes oli selgelt Espega koostöö jätkamise poolt, siirdub järgmisel sügisel õppima ja treenima Nebraska ülikooli. «Sinna minek oli minu soovitus,» sõnab Espe. «Nebraska kuulub USA kümne tugevama kergejõustiku-ülikooli hulka ning sealsed treeningu- ja taastumisvõimalused on sprinteri jaoks suurepärased. Midagi hoopis muud kui meil siin.»