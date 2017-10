Tallinn Fashion Week toob lavale parima osa Eesti moest

Moenädala avalöök kolmapäeval oli võimas ja ideerikas, Kuldnõelaga pärjati Kristina Viirpalu ja Hõbenõelaga Mare Kelpman. Sellega pole säravaimad etteasted aga kaugeltki veel lõppenud! Reedel meelitab terve moenädala kõige paljastavam pesuetendus BonBon Lingerie show kohale need, kes juhinduvad moe põnevuse skaalal põhimõttest – mida vähem, seda rohkem. Moemaailmas pole liigse tagasihoidlikkusega nagunii palju peale hakata.

Päeva kirevast paletist ei puudu ka etnovõtmes moemuinasjutud Nymfilt, suurlinlik luksuskangastesse ja karusnahkadesse mähkuv glamuur Diana Arnolt ning üllatusesadu Katrin Aasmaalt. Tema varasemad etteasted on alati silma paistnud teatraalsusega, nii et miks peaks selgi korral ootama midagi muud.

Üks enim oodatud moesündmusi Eesti areenil on kogenud tipptegija Tiina Talumehe couture-etendus. Tema moegala toob alati kokku täismaja kirglikke fänne, toimugu see kus ja millal tahes. Sel sügisel on aga ka see hõrk moesuupiste koondatud Tallinn Fashion Weeki lipu alla. Talumehe uus kollektsioon on naiselikkuse tõlgendus täiesti uue nurga alt, mehelikkuse prisma kaudu.

Moenädala viimane päev koosneb glamuurist ja avangardist. Kel meeled pikast moemaratonist väsima hakkavad, võiks tingimata oma ajakavasse mahutada Vilve Undi etteaste. Kas ja mil viisil erinevad linnas ja maal elavad naised, kuidas tajuvad nad moodi ja eneseväljendusvõimalusi personaalse stilistika kaudu? Unt on vaatluse alla võtnud teema, mis sel korral kõnetab paljusid, ning teeb seda endale omases jõulises, lihtsas ja üllatuslikus võtmes.

Liina Steinil on väljakujunenud austajatering, kes reageerib kirglikult igale disaineri uuele etteastele. Pisut provokatiivsust, palju rõhutatud taljet ja voogavat siidi. Stein on nagu printsess, kes salaja mässab ja tegelikult pitsist slepi varjus oma tahtmise saab.

Tallinn Fashion Weeki finaaletendusest on aastate jooksul alati kujunenud omaette kõrghetk ja väärikas punkt pikale moerännakule. Embassy of Fashioni moemaja talendid Aldo Järvsoo, Riina Põldroos ja Ketlin Bachmann võtavad selgi aastal enda kanda vastutusrikka ülesande lasta moetaevasse viimane, eriti särav saluut.

Kindlasti tasub tähelepanelikult uurida ehteid, mida Järvsoo modellid kannavad – just moenädalal toob ka tunnustatud ehtekunstnik Tanel Veenre esimest korda avalikkuse ette oma värske ehtekollektsiooni Voodoo Paradise. Tuttavad südamed, ristid, liblikad ja nahkhiiremotiivid alustavad seninägematut maagilist tantsu.

Moenädalat võib vaadata terve talupojamõistusega – palju ilusaid, siinsamas Eestis disainitud asju, mida uhkusega kanda saab! Kuid see toimib ka kunstielamusena, virgutusvõimlemisena fantaasiale, vitamiinisüstina talvenukruse vastu. Mood on tervislik, eriti see, mis loodud just siin ja meie inimestele mõeldes.