Eesti lühiuudised 13.10

Tallinnas jäi kadunuks kümneaastane tüdruk

Politsei palub abi kümneaastase Laura (pildil) leidmisel, keda nähti viimati kolmapäeval kella 10 paiku hommikul Tallinna sadamapiirkonnas. Politseinikud tegid kindlaks, et tütarlaps liikus kella 10 ajal Tallinnas D-terminalist Jõe tänava poole. Laural oli küll telefon kaasas, kuid see on välja lülitatud. Laural oli seljas tumesinine jope, sinised sukapüksid, tumesinine kooliseelik ja seljas värviliste ruutudega suur koolikott. Politsei palub kõigil, kes märkavad kirjeldusele vastavat tüdrukut, anda sellest teada hädaabinumbril 112 või infotelefonil 612 3000. postimees.ee

Ratas: Keskerakond ei õigusta Krimmi referendumit

Kui Keskerakonna peasekretär ja riigikogu väliskomisjoni liige Mihhail Korb ütles kolmapäeval ETV saates «Suud puhtaks», et nii Kataloonia kui ka Krimmi referendum oli «okei», siis Keskerakonna juhi ja peaministri Jüri Ratase sõnul ei ole see kindlasti Keskerakonna ametlik seisukoht. Ratase sõnul selgitas Korb ka talle, et olla tahtnud tegelikult saates öelda, et Krimmi referendum nagu ka Kataloonia oma ei ole tunnustatud rahvusvahelise õiguse seisukohast, kuid ei saanud oma mõtet lõpetada. BNS

1185 sündi registreeriti septembris Eesti perekonnaseisuasutustes.

Vormsi praami pardal jäi kadunuks naine

Teisipäeval mandrilt Vormsile sõitnud parvlaeval jäi kadunuks välistekil jalutanud naine, mitu päeva kestnud otsingud pole seni tulemusi andnud. «Esialgsetel andmetel oli üksinda olnud naine liikunud laeva päikesetekil, kuid oli sealt ühel hetkel järsku kadunud. Tekilt leiti 43-aastase naise käekott koos dokumentide ja mobiiltelefoniga,» ütles Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin. Laeva meeskond otsis naist pardalt ja vaatas läbi videosalvestisi. Kui oldi veendunud, et naist praamil ei ole ja ta sealt ka maha ei läinud, hakkasid teda otsima päästjad. postimees.ee

Kliinikum omandab enamuse Põlva haiglas

Valitsus andis eile sihtasutusele Tartu Ülikooli kliinikum volituse osta enamusosalus ASis Põlva Haigla ja see endaga võrgustada. Nii tagatakse Põlvamaal eriarstiabi kättesaadavus ja kvaliteet. Põlva Haigla ASi aktsiad on siiani kuulunud Põlva vallavalitsusele, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo. Võrgustumise peamine eesmärk on tagada ASi Põlva Haigla majanduslik jätkusuutlikkus. Valgamaalane

Ravimiamet PERHi apteegi õiguskaitset ei vaidlusta

Ravimiamet ei vaidlustada Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) fuajees Apotheka kaubamärgi all tegutsevale Terve Pere Apteegile kohtu poolt antud esialgset õiguskaitset, mis võimaldab apteegil tegutseda kohtuvaidluse lõpuni. BNS

Kohus saatis lapsi ahistanud mehe neljaks aastaks vangi

Harju maakohus mõistis eile neljaks aastaks vangi 29-aastase Eduardi, kes süüdistuse järgi tülitas mullu novembris ning tänavu kevadel neli korda liinibussides ja kinos alla 14-aastaseid tüdrukuid. postimees.ee