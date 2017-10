Lasteaialapsed said uudistada, kuidas käib töö kohalikus juustutööstuses

Suurem osa piima, mis juustu tegemiseks kulub, tuleb talu oma lehmadelt. / Margus Ansu

Luke meierei on Eestis üks väheseid, kus toodetakse lehmapiimast hallitusjuustu. Kõigepealt viis meierei omanik Aigar Brett poisid ja tüdrukud ruumi, kus valmib juust. Seal oli suur vann, millesse mahub korraga sisse kuni kolm tonni piima. Piim voolab suurde vanni maa alt läbi torude. Et lapsed ei arvaks, et piim võibki maa seest pärineda, täpsustas Brett, et piim tuleb siiski laudast lehmadelt, aga laudas on torud, mille kaudu on seda mugav ja kindel tehasehoonesse toimetada.

Juustude mekkimine

Suures vannis kuumutatakse pastörisaatoriga piim ära ning jahutatakse maha. Samal päeval saab toormest juust, mis läheb vormidesse pressi alla. Et juust saaks õige kuju, tuleb seda vormides neli korda iga tunni aja tagant ümber keerata. Olenevalt juustust peavad kamakad veel kuni kaks nädalat külmlaos järelvalmima.

Pikantne juust, mille välimine osa on valmis, seesmine aga saab küpseks jõuludeks. / Margus Ansu

Kui lapsed olid teada saanud, kuidas juustu tehakse, oli aeg neid degusteerima asuda. Selleks oli Aigar Brett katnud laua, kus sai mekkida erinevaid sini- ja valgehallitusjuuste ning fetat. Kõige rohkem elevust tekitas meierei külastajate seas küpsemisjärgus pikantne juust, mille välimine osa oli täiesti valmis, seesmine aga mitte. Üllatas see, kui teistmoodi oli eri kohtadest proovides juustu maitse.

Sinihallitusjuust ei ole toit, mida lapsed just iga päev söövad, pigem on pere kõige pisemad harjunud näiteks E-piima Edami juustu või Saaremaa juustuga. Laua taga erinevaid maitseid proovides tegi osa lapsi natukene haput nägu. Nad ütlesid ka kohe ausalt välja, kui neile kõik ei maitsenud.

Luke lasteaia lapsed Luka Šefer, Karmen Marran ja Eliis Marii Paabut rääkisid, et juustu süüa neile meeldis ja osad olid ka maitsvad. Neile ei meeldinud üldse sinihallitusjuust, kuigi seda sai süüa koos viinamarjaga. Tüdrukud lisasid, et see-eest meeldis neile valgehallitusjuust, mis mekkis eriti hästi koos vaarikamoosiga.

Breti Luke farmimeierei omanikku Aigar Bretti laste reaktsioon ei üllatanud, sest hallitusjuust tavaliselt laste toidulauale ei kuulu.

Restoranidesse

Praegu valmistatakse Lukel juustu kümne sordi ringis ja need lähevad restoranidesse üle terve Eesti. «Vaatan lattu, mida on vaja juurde teha. Selle pärast on nii hea,» ütles ta.

Varem sai Luke külas valmivat juustu ka kauplustest osta. Kuna aga logistika osutus väga keeruliseks, võttis meierei peremees need vahepeal müügilt ära. Ometi peab Brett nüüd plaani oma toodangut lähitulevikus taas poodidesse müügile saada.

Juustutööstusel läheb Breti sõnul hästi. Omanik unistab aga, et töö käiks tulevikus ka nii, et ta võiks vahepeal käed taskusse panna ja eemal olla. Praegu ilma peremeheta tootmine ei toimi.

Luke farmimeierei on üks neid toidutööstusi, kus huvilised on saanud sel nädalal uudistamas käia. Nädala jooksul on üle terve Eesti olnud avatud 26 toidu- ja joogiettevõtet. Tööstused ootavad külastajaid 13. oktoobrini. Need, kes soovivad veel täna mõnda ettevõtet vaatama minna, saavad täpsemat teavet veebilehelt eestitoit.ee.