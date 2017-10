Valimispeod peetakse enamasti kesklinnas

Isamaa ja Res Publica Liit on 15. oktoobri õhtuks broneerinud veini- ja kunstirestorani Vilde ja Vine. Erakonna esindaja Peeter Laursoni sõnul oodatakse valimispeole inimesi neljakümne ringis ning eraldi programmi õhtusse kavandatud ei ole. «Meil on nii nagu tavaliselt. Inimesed tahavad ikka vaadata eelkõige otseülekannet,» ütles ta.

Saab süüa ja juua

Laursoni sõnul on aastatega kujunenud erakonnas tavaks, et valimispäeva õhtul tehakse eelkõige kokkuvõtteid valimisperioodist ja tänatakse osalejaid. «See on selline tagasivaade valimiskampaaniale,» rääkis ta. Erakonna kulul pakutakse oma inimestele ka süüa ja juua.

Keskerakond on valimisõhtuks reserveerinud Vanemuise teatrimajas tegutseva kohviku Shakespeare. Erakonna esindaja Triin Lukk ütles, et kogunema hakatakse siis, kui valimisjaoskonnad on kinni pandud. «Ilmselt alustame kaheksa, pool üheksa ja ma arvan, et enamik kandidaate ikka tuleb kohale. Programmi väga pole, võtame rahulikult. Saab ka torti,» lausus Lukk.

EKRE pole Indrek Särje sõnul ka nii rikas erakond, et suudaks partei kulul kõiki toitlustada.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond koguneb tulemusi ootama Ristiisa pubisse. EKRE esinumber Indrek Särg ütles, et broneeritud on 40 kohta ning kogunema hakatakse kaheksa paiku. «Kuna me oleme ise kõik sellised inimesed, kes vajaduse korral suudavad natuke ka laulda või kõnet pidada, siis ühtegi esinejat me tellinud pole.»

EKRE pole Särje sõnul ka nii rikas erakond, et suudaks partei kulul kõiki toitlustada. «Mahla ja küpsist ehk pakume, aga söögid ostab igaüks ise,» märkis ta.

Sama maja ehk kesklinna keskuse Ülikooli tänava poolses tiivas kogunevad aga Tartu sotsiaaldemokraadid. «Oleme Entris. Jälgime tulemusi ja meenutame valimisperioodi,» teatas erakonna liige Heljo Pikhof lühidalt.

Valimisliit Tartu Eest on pühapäeva õhtuks kinni pannud restorani Meat Market, kuhu mahub 30–40 inimest. «Oleme seitsmest seal ja vaatame ekraanidelt tulemuste laekumist. Tööd on ju tehtud,» sõnas valimisliidu eestvedaja Tanel Tein. Ta pakkus, et tõenäoliselt korraldatakse isekeskis ka ennustusvõistlus.

Pidu parvel ja hotellis

Valimisliit Tartu Heaks koguneb Sisevete Saatkonda. Valimisliidu kandidaat Jüri-Ott Salm ütles, et ei oska täpset osalejate arvu prognoosida, kuid kõik külalised on oodatud. «Eks me vaata samuti ekraanilt, kuidas numbrid muutuvad, ja arutame, kuidas järgmisel nädalal edasi tegutseda,» rääkis Salm.

Samamoodi nagu valimisliit Tartu Heaks, pole ka Reformierakond kinni pannud söögikohta, vaid koguneb pühapäeva õhtul hotelli Lydia sündmuskeskuse saali.

Erakonna Tartu piirkonna arendusjuht Martin Bek ütles, et valimispeole oodatakse kõiki erakonna liikmeid, kandidaate ja nende abilisi. «Usun, et rahvast ikka tuleb. Eraldi programmi ei ole, lihtsalt ootame valimistulemusi,» nentis Bek.