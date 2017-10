Uuring: Tartus juhib endiselt Reformierakond, sotsid teised, IRL tõuseb

Uuringujuht Aivar Voog selgitas, et Tartu vastajatele näidati üheksa esimest kandidaati igast nimekirjast. Andmetes on ühendatud juba valimas käinute eelistus ja valima minejate valimiskavatsus. Veebiintervjuudena tehtud küsitluse kaalumata valim oli Tartus 122 vastajat vanuses üle 16 eluaasta.

Selle küsitluse järgi on kolmandal kohal IRL, kelle toetajaid on 13 protsenti. Septembris tehtud 605 vastajaga küsitluses oli nende toetajaid poole vähem, 6,8 protsenti. Reformierakonna toetus oli septembris seevastu 41,3 ja sotsidel 19,5.

EKRE-l on nüüd toetus üheksa protsendi juures, septembris 9,7. Keskerakonna toetajaid oli vastanute hulgas kaheksa protsenti, septembris 9,8.

Valimisliit Tartu Eest, mis on kampaania keskmes hoidnud Tartu suurhalli ehitust, on küsitluse järgi võitnud seitsme protsendi toetuse. Valimisliit Tartu Heaks on viie protsendi piiril.

Voog nentis aga ka, et kuna vastanute hulk on väike, on veaprotsent suhteliselt suur.

Valimisliit Südamega Tartu ning ka Ühendatud Vasakpartei jääksid alla valimiskünnise.

Voog märkis veel, et toetusprotsendid on näidatud nendest, kellel on oma eelistus – seega «ei oska öelda» vastanute protsent elimineeritakse.

Selline andmete esitamine võimaldab näha erakondade võimalikku osakaalu kohalikes omavalitsustes, kui valimised oleks toimunud uuringu küsitlusperioodil ja antud kandidaatide valikuga.

Voogi kommentaar oli, et septembriga võrreldes on suurimad tõusjad olnud IRL ja Tartu Eest.

«IRL on olnud väga aktiivne reklaamikulutustes. Näiteks EKREga võrreldes on nende kulutused traditsioonilises meedias (tele + print) olnud üle kolme korra suuremad kui rahvuskonservatiividel, see on nähtavasti võimaldanud neil osaliselt taastada oma kunagist toetajaskonda ka Tartus,» sõnas ta. «Valimisliitudest on ka kõige aktiivsem reklaamija olnud Tartu Eest, mis on neil ka võimaldanud mõningane tõus teha.»