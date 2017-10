Keskerakond lähedal absoluutsele enamusele

Esmaspäevast eilseni läbi viidud küsitlus näitab, et vahetult enne valimispäeva toetab tsentriste Tallinnas 44,3 protsenti valijatest. Tartu Ülikooli politoloogia õppejõu Rein Toomla hinnangul tähendaks see 38 kohta 79-liikmelises volikogus.

«Tallinnas kaalusid paljud endised Edgar Savisaare eelistajad veel septembris ka Savisaare nimekirja ja Tegusa Tallinna ühise valimisliidu valimist, kuid nende lähima konkurendi Keskerakonna aktiivsus tänavapildis ja oluliselt mahukamad reklaamikulutused kahe viimase kuu jooksul on muutnud selle valimisliidu võimalused volikogusse jõuda nõrgemaks. Praegu ollakse valimiskünnise piiril,» sõnas uuringu läbi viinud Aivar Voog.

Selle hinnangu taga on arvud, mille järgi on Savisaare liit 7,8-protsendiselt toetuselt septembris kukkunud 5,2 protsendi peale oktoobris. Kui valimispäeval peaks nende toetus olema veel madalam, jäävad nad suure tõenäosusega juba volikogu ukse taha. Sellest hoolimata on siiski tõenäoline, et Savisaar pääseb isikumandaadiga ikkagi volikogusse.

Sarnase kasvu on Keskerakonna toetajate hulk teinud üleriigiliselt – oktoobri 25,1 protsendilt on tõustud 30,6 protsendi peale vahetult enne valimispäeva. Erakondadest saab selle kõrvale panna vaid Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) tulemuse – tõus 4,7 protsendilt 6,7 protsendi peale. Samuti on kasvanud toetus valimisliitudele – nimelt 22 protsendilt 26,6 protsendile.

Tallinna reitingutes on üks suurimaid intriige ka võitlus teise koha peale. Septembris oli Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) vahe ligi kaheksa protsenti ehk toetused vastavalt 19,9 ja 12 protsenti. Oktoobriks on oravate edu sulanud ja vahe vaid 0,8 protsenti – toetused vastavalt 15,3 ja 14,5 protsenti.

Seejuures on märkimisväärne, et vaatamata tõusule pealinnas on SDE üle-eestiliselt toetuses kaotanud üle nelja protsendi. Seda võiks selgitada sotside tugev vastandumine Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE), mis on eemale tõuganud konservatiivsemad maapiirkondade valijad, kuid liitnud liberaalsemad valijad Tallinnas – ka Reformierakonna valijaskonna hulgast.

Samal ajal on vastandumine EKRE seisu kehvemaks muutnud, sest kui riigis oldi veel septembris IRList üle kahe korra kõrgema toetusega (EKRE 10,6 protsenti ja IRL 4,7), siis oktoobris oli nad juba võrdselt 6,7 protsendi peal. Tallinnas on erakonnad sisuliselt oma kohad vahetanud, sest septembris toetas EKREt seitse protsenti ning IRLi viis protsenti valijatest, ent oktoobris olid arvud vastupidised.

Andmetes on ühendatud valimas käinute eelistus ja valima minejate valimiskavatsus. Eelistuse küsimusele vastanutest moodustasid valimas juba käinud 51 protsenti (elektrooniliselt hääletanud 31 protsenti, valimisjaoskonnas hääletanud 20 protsenti) ning 49 protsenti on valima minna kavatsejad.

Lisalugu

Toomla arvutus

Nagu septembriuuringu põhjal arvutas Tartu Ülikooli politoloog Rein Toomla ka oktoobri toetusprotsentide põhjal välja kohtade jaotuse Tallinna 79-liikmelises volikogus. Nii saaks Keskerakond 38, Reformierakond 13, SDE 12, IRL seitse, EKRE viis ning Savisaare ja Tegusa Tallinna ühendus neli kohta.

Septembri arvude põhjal oleks see jagunenud veel järgmiselt: Keskerakond 34, Reformierakond 17, SDE 11, Savisaare ja Tegusa Tallinna ühendus kuus, EKRE kuus ning IRL viis kohta.

Toomla arvutus ei arvesta siiski valimissüsteemi eripäraga, sest Tallinnas ei ole ülelinnalist valimisringkonda, hääled on jagatud kaheksa linnaosa vahel. PM