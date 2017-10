Küsitlus: millised on esimesed muljed uuenenud turuhoonest?

/ Margus Ansu

Galina Strelets ja Alla Pankepaeva (pensionärid): väga tublid! Väga ilus, ruumi on rohkem. Ilus ja puhas. Tulime polikliinikust arsti juurest otse siia. Käisime ka keldris pruulikoda vaatamas. Kotis on sealiha ja ribid. Aga jõhvikad on kaks korda kallimad kui avaturul! Siin oli kuus eurot, seal kolm pool ja kolm eurot. Muud hinnad paistavad samad, nagu varem. Erilised hinnad ja eriline liha, nii nagu alati.

/ Margus Ansu

Valentin Sepp (turulkäija): see, mis siin vanasti oli, oli ikka ajast ja arust. Nüüd on ikka klassika! Suus on mul juba praetud maks, mida pakuti põleva Vana Tallinnaga, aga kotis on värsket lambaliha – super! –, juustu – ah! – ja nüüd läks proua veel kalaletist värsket räime tooma. Nüüd on siin kaubavalikut rohkem, ruumi on ka rohkem, varem oli kuidagi kitsas. Aga soliidsusest ei julge ma üldse rääkida! Siia võiks juba Eesti presidendi küll kutsuda. Ja veel: ühes letis on üks hind ja teises letis teine hind. Tähendab, et siin näeb konkurentsi, mitte nagu bensiinihinnaga, et kui hommikul ühes tanklas hind tõuseb, on teistes kohe sama hind.

/ Margus Ansu

Margus Käämer (õllesaali külastaja): mis ma oskan öelda, eks siin õllesaalis on veel arenguruumi. Kui neil paar päeva tagasi ei olnud siin üldse mitte midagi, siis nüüdseks on midagi juba jõudnud teha. Aga see on alguse asi, kindlasti läheb paremaks. Üleval oli tohutu sagimine, tegin seal kerge tiiru, väga uudistada ei jõudnudki. Aga kõvasti ilusam on, värske värvi lõhn ja puha. Osta veel ei jõudnud midagi, kindlasti on plaanis, aga praegu käib seal selline tõuklemine. Kaup on enam-vähem sama, mis varem. Muidugi, seal pakuti mingit närimist, mida varem ei olnud. Olen ise käsitööõlle pruulija, seepärast olen käinud siin ostmas mahetalu vaarikaid, need on üsna hea hinnaga. Lihakraami olen vahepeal ostnud. Iga päev siin ei käi, aga võiks käia, kui elaksin lähemal.

/ Margus Ansu

Meelis Mõttus (Metsavenna talu peremees): Tartu linnale peab tegema suure kummarduse. 100 000 inimesega linnal on nüüd võimalus euroopalikuks saada. Euroopas ei ole see mõeldav, et sa ei saa kuskilt korralikust kohast osta piima, mis on samal päeval lüpstud. Meie jaoks on ta päris superluks koht, sest saame siin pakkuda pastöriseerimata piimast juustusid, mis on Euroopas nii loomulik, et ilma selleta ei kujuta keegi elu ettegi. Turg ongi koht, kus ma saan inimestega rääkida uutest trendidest ja kuulda, mida nad tahavad. Uus trend ongi hästi puhas ja naturaalne toit, mis jõuab võimalikult kiiresti inimeseni.