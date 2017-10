Tänakut ootab hullumeelne päev

Suurbritannias viibinud Tänak postitas kolmapäeva hilisõhtul sotsiaalmeediasse pildi, kus teatas, et tema M-Sporti test enne oktoobri lõpus peetavat Walesi MM-etappi sai läbi. «Järgmine peatus, Saaremaa ralli,» kuulutas roolikeeraja.

Nii lihtsalt aga ühelt saarelt teisele jõudmine ei käi. «Ta on ka täna veel seal. Hilisõhtul jõuab,» ütles Tänaku reisikava Saaremaa ralli korraldaja Toomas Sepp neljapäeval. Kell näitas sel hetkel täpselt 17.00 ehk Tänaku stardini kodurallil jäi 30 minutit üle ööpäeva.

Seega, samal ajal, kui kõik teised 175 ralliekipaaži veetsid eile Saaremaal aega rajalegendi koostades, oli MM-sarjas teist kohta hoidev Tänak alles teel oma sünnisaarele. Nüüd peab ta kiiresti kõik järele tegema: kuigi teed on Tänakule kodused ja legend kattub suuresti eelmiste startidega, pole tema kaardilugeja – piloodina juba koduste meistrivõistluste üldvõidu kindlustanud sõber Georg Gross – Saaremaal harjunud ja koostöö klapitamiseks on tarvilik iga koos autos veedetud kilomeeter.

«Eks tal tuleb pikk päev. Hommikul läheb kohe rajaga tutvuma ja Otil oli vist plaanis ka veel väike test,» rääkis Sepp. Seega rabab koduse ralliilma suurim staar täna kõvasti tööd. Et tema ajakava veelgi tihedamaks teha, reklaamiti välja 14.30 Kuressaare lossis algav rallimeeste autogrammitund, kus Tänak samuti esimest viiulit peaks mängima. «Eks tal see graafik on sama tihe kui MM-sarjas. Pole eriti vahet, kas kodus või välismaal,» muheles Sepp.

Esimese võidu tõid kohtunikud

Tänak on Saaremaa ralli kahekordne võitja. Kui 2008. aastal kerkis toona N-rühma Subarul kihutanud saarlane esikohale kohtunike otsuse põhjal – esialgne võitja Rainer Aus diskvalifitseeriti konkurendilt laenuks saadud varurehvi kasutamise pärast –, siis 2011 valmistus meie ralliäss elu esimeseks MM-ralliks tippkonkurentsis ja sõitis kodusel võistlusel Markko Märtini vanal Ford Focus WRC-l. Lõpuks edestas ta viis aastat värskemal Focusel kihutanud Grossi enam kui kahe minutiga.

Pärast seda võitu on Tänak kodusaarel startinud veel kaks korda: 2013 jäi ta märgatavalt nõrgemal Subarul Grossile alla vaid 2,4 sekundiga ning 2015 lustis Saaremaal tagarattaveolise Toyota Starletiga. Mees oli toona kõvem kui masin – ralli viiendal kiiruskatsel ei pidanud peaaegu 30 aastat vana Starleti pidurid enam valule vastu ja Tänak jäi raja kõrvale.

«Kui ta 2015 Starletiga sõitmas käis, siis pidi tegelikult ka 2016 tulema, aga vahele tulid teatud asjad: uue auto ehitus jm,» selgitas Sepp. Tänavu MM-sarjas debüteerinud uue Ford Fiesta WRC arenduses kandvat rolli kandnud Tänak ei mahutanud võistlust kuidagi oma tihedasse graafikusse. «Leppisime siis juba eelmisel aastal kokku, et juubelirallil oleks ta stardis. Huvi oli mõlemapoolne – tahtsime nii meie kui ka Ott.»

Vangerdus viis sportliku pinge

Algselt pidi Tänak 50. Saaremaa rallil starti tulema koos oma hariliku kaardilugeja Martin Järveojaga R5-autol. Viimasel hetkel tehti aga vangerdus: Gross loovutas oma WRC-masinas, mis muide oli niigi möödunud aastal MM-sarjas Tänaku juhtida, rooli sõbrale ning taandus ise kaardilugeja positsioonile. Pealtvaatajatele tähendab see korraga nii võitu kui ka kaotust. On tore, et tee saarele ette võtnud rallisõbrad näevad oma silmaga, kuidas WRC-sarjas MM-tiitli nimel võitlev eestlane kihutab (küll aastavanusel) WRC-autol, aga samas kaotab ralli suure osa oma sportlikust põnevusest, sest kui ükski mehaaniline kotermann kimbutama ei tule, on võitja selge. Võistelnuks Tänak R5-autol, saanuks huviga jälgida tema duelli võimsamal WRC-l kihutava Grossiga ning samas tekkinuks sellistel meestel nagu Aus, Egon Kaur ja Siim Plangi võimalus võrrelda oma kiirust maailma absoluutse tipuga.

«Ma ei oskagi öelda, kas see on nüüd pluss või miinus,» kommenteeris Sepp Tänaku autovahetust. «Kindlasti oleks olnud põnevam, kui ta startinuks R5ga, just sekundite võrdluse teema pärast, aga ma usun, et pealtvaatajale on kindlasti huvitavam vaadata tema juhtimise all WRCd.»

Ning praamid pilgeni täis broneerinud publik on etenduse kuhjaga ära teeninud – neljapäev möödus Saaremaal vihmasajus, tänaseks ennustatakse küll kuiva ilma, kuid laupäevaks vähemalt päeva esimesel osal lausvihma. «Kuna ta just äsja Walesis testis samades tingimustes, nagu meil on siin praegu ilm, siis küll see saab ka Otile ja Georgile lõbus olema,» arvas Sepp ja rõhutas, et lustima tulevad pealtvaatajad võtku kindlasti kaasa pika säärega kummikud.

50. Saaremaa ralli algab täna õhtul 18.03 kuulsa Kaugatoma katsega. 11 kiiruskatsest seitsmelt näitab otsepilti Postimees ning vahepealset aega sisustab Margus Kiiveri ja Simo Koskineni aetav rallistuudio.

Saaremaa ralli

Reede 13.10

1. 18.03 Kaugatoma 9,80 km

2. 18.26 Taritu 1 9,95 km

3. 20.19 Kuressaare 2,16 km