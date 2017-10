Taavi Rõivas: see on mu elu valusam õppetund

- Mulle tundub, et teil on elus kõik olemas: võim, raha, armastav pere, lapsed. Eesti rahvale jäi neljapäeval mulje, et teil oli puudu mingi purjuspäi amelemine kusagil Kuala Lumpuri hotelli baaris. Kas see tõesti oli nii?

Tegelikult ma arvan, et mul ei ole elus midagi puudu. Kõik, mis te loetlesite, on täpselt nii... Inimesed, kellega koos ma seda teen, ja eriti minu pereliikmed, said väga palju haiget sellepärast. Neid sündmusi on kirjeldatud üksjagu värvikalt. Sinna on lisatud detaile, millega ei saa nõustuda. Aga see ei ole peamine. Kui kellegi jaoks oli Kuala Lumpuris toimunu minek üle piiri, siis kohane on selle eest vastutus võtta ja vabandada.

Mul on lihtsalt kahju, et see jõudis minuni kuidagi palju hiljem, et see tegelikult konkreetset inimest, kellega mina seal kokku puutusin, haavas. Kui ta oleks mulle sellest kohe teada andnud või järgmisel päeval ühendust võtnud, nagu ta ütles, et ta kaalus, siis võib-olla oleks saanud seda teemat märksa... või oleks seda arusaamatust märksa lihtsamini lahendada.

- Kui vaatame, mida Eesti Päevaleht on kirjutanud, siis lubage tsiteerida: «Proovisin sellest olukorrast pääseda, samal ajal tõmbasin temale vastupidiselt oma kleiti alla, ütlesin korduvalt «lõpeta».» Viisite kellegi külmkapi vahele?

See osa muidugi on ikkagi oluliselt erinev kui see, mis tegelikult toimus.

- Mis siis toimus?

Alustagem sellest, et tegemist oli seltskondliku koosviibimisega, kus ei olnud võimalust irduda.

- See, mida naine ütleb, et vaatas turvakaamera salvestisi, et kuskil eemal olid külmkapid, see oli vale?

Ma ei tea, mida ta vaatas.

- Külmkappe seltskonnast eemal ei olnud, te ei saanud seltskonnast eralduda?

Mina ei ole, jah, teadlik, et oleks olnud külmkapid eemal, aga kindlasti ma ei ole sinna ka kedagi vedanud, veel vähem vägisi vedanud. Aga see ei ole ka antud juhul peamine. Selge on see, et me oma käitumisega tahtlikult või tahtmatult kogu seltskonnas mitut inimest riivasime. Selle eest tuleb võtta vastutus, muuhulgas minul kui ühel delegatsioonil liikmel ja liidril.

- Keegi kukkus basseini, kellelegi visati jooki näkku ja kellegagi ameleti?

Kõigist neist episoodidest on kõige selgem basseini lükkamime, millest me saime kohe kõik teada. Ma ise ei olnud seal vahetus läheduses ja veel vähem ma olin selles asjas osaline, aga sellel puhul on kõik selge ja teema on inimeste vahel selgeks räägitud.

- Teie isikuga on seotud juhtum, mille puhul ma jällegi tsiteeriksin Eesti Päevalehte: «Ühel hetkel tõmbas ta mu tantsupõrandalt eemale, ta tõmbas mu tantsupõranda ja baari nurga taha kahe külmiku vahele. Ta oli juba suudeldes väga agressiivne, juba see oli ebameeldiv. Edasine läks täiesti kontrolli alt välja, ta kiskus mu kleiti üles ja käperdas mind.» Kas see käib teie kohta?