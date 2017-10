Mart Soidro: kõigi aegade parimatest

Sportlastele oli selles küsitluses broneeritud kümme kohta ja häältesaagilt järgnesid «igavesele teisele» Kristjan Palusalu, Erika Salumäe, Georg Lurich, Jaan Talts, Ants Antson, Johannes Kotkas, Erki Nool, Jaak Uudmäe ja Heino Lipp. Rahvaküsitluses osales kirja- (sic!) ja interneti teel 10 000 inimest, nii et täiesti arvestatav valim.

Kõigi aegade parimate valimised erinevad muidugi iganädalastest popmuusika edetabelitest. Keegi ei lenda sellest suurkujude nimekirjast ajaloo prügikasti, aga keegi ei jõua ka ühe õnnestunud katsega esikümnesse.

Pingerida silmitsedes paneb kulmu kergitama Erika Salumäe kolmas koht Kristjan Palusalu ja Georg Lurichi vahel. Nojaa, 1999. aastal ei olnud Erika Salumäe mitte üksnes kahekordne olümpiavõitja, vaid ka komeedina poliitikataevasse tõusnud Keskerakonna esinumber Jõgevamaal, kus ta sai läbi aegade parima tulemuse – 2577 valija toetuse. Mida ütleksid selle peale Villu Reiljan ja Mati Alaver, pole raske ennustada.

Uusi tulijaid on kahekümne vahepealse aastaga lisandunud vähe. Eelmise sajandi küsitluse ajal polnud Erki Nool veel Sydney olümpiavõitja. Oli maailma parimate hulka kuuluv 8672 punkti mees, sest praeguse Eesti rekordi (8815 punkti) püstitas ta alles 2001. aasta Edmontoni maailmameistrivõistlustel. Seega on Erki Nool üksnes kinnistanud oma positsiooni väljavalitute hulgas.

Kindlasti astuks värskes edetabelis Jaak Uudmäe kandadele, aga pigem varvastele olümpiavõitja ja maailmameister, tiitlivõistlustelt 11 medalit võitnud Gerd Kanter.

Kindlasti mahtunuks 2011. aasta aprillini väljavalitute hulka kahekordne olümpiavõitja Andrus Veerpalu ja kuni 2013. aasta detsembrini sama tituleeritud Kristina Šmigun. Nüüd? Minu jaoks on see nii tundlik teema, et kui ma oleksin riigikogu liige, istuksin selle hääletuse ajal vetsus. Kasvuhormoonid Andrus-poisi veres ja kahtlased molekulid meie Kiku keres – selline on tänapäeva murdmaasuusatamine.

Kas pole mitte kummaline, et sajandi sportlaseks valiti suurmees, kes pole kordagi tulnud maailmameistriks, ja kümnendaks atleet, kel pole üldse ühtegi tiitlivõistluse medalit ette näidata? Tõsi, Keres on seitsmekordne (male)olümpiavõitja, aga teadupoolest mängitakse olümpial neljal laual ja kaks meest on varus.

Paul Kerest on peetud igaveseks teiseks. Mu sõber, kirjanik Tarmo Teder on punktuaalne mees ja ühes veel ilmumata essees ajab ta näpuga järge: aastatel 1950–1962 oli Keres pigem maailma kolmas, isegi neljas, sest pretendentide turniirilt tiitlimatšile maailmameistriga ei jõudnud ta kordagi.

Aga see on statistika. Küsisin meie kõigi aegade ühelt parimalt spordi(aja)kirjanikult Paavo Kiviselt, mis tunded teda 1975. aasta alguses Keresega kohtudes valdasid.

«On tundeid, mida ei saa nooremale põlvkonnale edasi anda. Puuduvad sõnad. Kui puudub koosolemise kogemus, siis võib Keres olla tänastele noortele sama kauge nagu Kristjan Jaak Peterson. Minul on olnud õnn elada temaga ühel ajal ja saan kinnitada, et ta oli eesti rahvale üks oluline elutugi. Kinnitus, et ajal, kus me muudel elualadel suurt ei võitnud ega suutnud, võis Keres mängus võita keda tahes ja kus tahes. Välja arvatud maailmameistritiitel...» (ajakiri Sport, märts 2016).